導遊、領隊人員考試9日登場　花蓮防疫備用考場未派上用場

▲典試委員蔡良文巡視考場，對於試場環境及考試秩序予以肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

今年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試9日起一連兩天於花蓮考區花崗國中舉行，上午第一節應考人數206人、到考人數157人、缺考人數49人、平均到考率為76.21%，應試秩序良好。

考試原定於3月份舉行，因疫情延期至今，考試期間採取相關防疫措施，考試前後考場均進行消毒作業，另執行單一入口管制，應考人需配戴口罩、進行額溫檢測及酒精手部消毒，同時出具應考人健康關懷表，由工作人員辨別身分後方可進入；如經中央流行疫情指揮中心列入居家隔離、居家檢疫及自主健康管理不得外出者，不得進入試場應試。

▲典試委員蔡良文慰勉試務中心同仁認真負責，並與大家合影留念。

本次考試另有兩間備用試場，提供給自主管理可以外出的應考人，或是當天身體不適的考生應試之用，花蓮考區因無相關情形考生，備用試場並未啟用。

典試委員蔡良文在辦事處主任考選部專門委員蔡蕙仲、辦事處副主任縣府人事處處長吳黎明、巡場主任花崗國中校長李恩銘陪同下巡視考場，對於試場環境及考試秩序予以肯定，亦慰勉試務中心同仁認真負責，且防疫期間應注意自身身體健康。

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