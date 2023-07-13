熱帶低壓將生成！最新路徑「離台更近」　可能成颱時間曝

記者李宜秦／台北報導

周六起南方低壓帶逐漸北移靠近台灣，且低壓帶內可能有熱帶系統發展，周日以後天氣越趨不穩定。目前海上已有熱帶擾動95W正在發展中，有機會增強為颱風，最新預報顯示，未來該系統的路徑會更靠近台灣。另外可能還會有另一個熱帶系統快速朝台灣靠近。

▲台灣南方低壓帶有熱帶系統發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



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臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據模式最新預估，熱帶擾動95W明日將移動到菲律賓呂宋島北端，並有可能增強為熱帶低壓，目前路徑稍微北調、更靠近台灣一些，周末持續往大陸方向前進，並有機會增強為颱風。

另外，等到95W進入南海以後，大低壓帶東側還會有另一個低壓系統生成，並會快速朝向台灣靠近，由於發展時間較短，因此強度預計只會是普通低壓或熱帶低壓。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員徐仲毅表示，今明兩日天氣高溫炎熱，午後山區、中南部近山區平地、大台北有雷陣雨，周五、六的午後雷雨範圍則以山區、南部、近山區平地為主，且周六因低壓帶靠近，東半部整天不定時有雨。

周日到下周一受低壓帶影響，東半部山區降雨明顯外，連西半部的降雨範圍也會擴大，午後雨勢會更加劇。周二、三低壓帶向西，台灣仍受低壓帶環流影響，東半部、西半部山區雨勢明顯，其他地區午後雷雨為主，可能有較大雨勢。