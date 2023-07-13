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熱帶低壓估明生成　周六可能成颱風「泰利」！雨彈最猛時間曝

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者林振民攝）

▲周末以後天氣趨於不穩定。（圖／記者林振民攝）

記者李宜秦／台北報導

明日午後雷雨範圍縮小，只有南部、各地山區有短暫雷陣雨，在菲律賓東方海面到南海一帶可能有熱帶低壓生成，中央氣象局表示，熱帶低壓周六有機會進一步增強為今年第四號颱風「泰利」，但因距離遙遠，對台無直接影響。不過周日受到低壓帶環流影響，全台天氣依然不穩定，雨勢最明顯。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明日整體溫度略升至33-35度，大台北、中南部近山區、花東局部溫度更高。午後降雨略減，南部、各地山區有午後短暫雷陣雨，不過範圍縮小、時間也縮短。

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周六低壓帶逐漸北移，東半部、恆春半島降雨比較明顯，整天不定時有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，不過雨區也不會很廣。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周日以後低壓帶接近影響，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東半部、南部、各山區有短暫陣雨，東半部降雨比較持續，整天斷續有雨，其他地區的降雨時間則較短，各地午後雨勢最為劇烈，嘉義以南各山區有局部大雨。

下周一降雨範圍變化不大，基隆北海岸、東半部整天持續有陣雨，北部、南部有短暫陣雨，其他地區局部降雨。周二、三雨勢趨緩，東半部仍有短暫陣雨，西半部降雨區域以山區為主，其他地區午後也會有短暫雷陣雨。周四剩下花東、中南部山區短暫陣雨，其他地區午後陣雨。

另外在台灣南邊的低壓帶持續有熱帶擾動發展中，預計明日會生成熱帶低壓，接著再往西走過呂宋島，預計達南海附近，周六有機會進一步增強為今年第四號颱風「泰利」，但因距離遙遠，對台無直接影響。

▲周日起注意季風低壓帶影響。（圖／氣象局）

▲周日起注意季風低壓帶影響。（圖／氣象局）

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