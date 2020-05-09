台中侏儒父女擺攤遭霸凌反而爆紅　南北粉絲大掃貨…半天賣光光

▲ 許多來自北中南的民眾前去捧場。為黃英豪、黃一涵加油打氣（圖／取自《小巨人農產品》臉書粉絲專頁）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓身障父女，日前在停車場擺攤時遭攤友驅趕大嗆「我們社區沒出矮ㄟ（侏儒）」、「都是我們在養」等誇張歧視言論，影片曝光後引發社會嘩然。經善心人士幫助，豐原區豐勢路2段新加坡美食餐廳免費提供店外門口空間，讓黃姓父女擺攤賣水果；消息傳開後，許多來自北中南的民眾前去捧場，為他們加油打氣，近三個禮拜都是生意強強滾，不到半天就把當天進貨售鑿。

黃英豪、黃一涵父女，4月間於台電大甲溪發電廠提供白冷冰棒旁的停車場擺攤時，遭隔壁攤商一名紅衣婦人刁難，大嗆「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」等語，看不下去的民眾將影片PO網，引起網友大力撻伐。事後，據悉台電以「不符合租地初衷」為由暫將出租地收回，黃姓父女因此失去工作場所，經當地善心人士組成行善團，幫助2人找到位於豐原區豐勢路2段的新加坡美食餐廳願意提供場地，讓黃英豪父女在店門外擺攤賣醃桃子、甜桃、芭樂等水果，得以維持生計。

請繼續往下閱讀...

重新設攤後，許多民眾從台北、高雄或新竹等地，前去替2人加油打氣，除買水果捧場還外帶伴手禮，讓他們十分感動，黃一涵更在《小巨人農產品》臉書粉絲專頁寫上「謝謝大家也謝謝從各個遙遠（北、中、南）的人來關心我們，還帶一些伴手禮跟我們分享，很感激大家對我們的關心。尤其很感謝老闆、老闆娘肯讓我們來擺攤，讓我們有一種安全感。也很謝謝他們的工作夥伴幫我下貨，還幫我們搭棚架，有他們我們真的輕鬆許多。 最重要的是謝謝行善團的張叔叔幫我們穿針引線，讓我們無後顧之憂」。

▲▼ 民眾接連捧場，黃一涵於臉書發表感謝之意。

黃姓父女罹患遺傳性「侏儒症」，2人相依為命多年，黃英豪家中還有一個老母親須照顧，相當辛苦。黃一涵將粉絲專頁取名為「小巨人」，足見她不畏艱難、勇敢克服人生逆境的精神；歷經此番波折，讓更多民眾看見父女倆的堅毅，除在網路為他們聲援，更不辭遙遠路途前去購買，近日都是半天內就將批貨全數售完，而母親節特增加的水蜜桃禮盒宅配也已發送完畢，人助自助、生意強強滾，意外爆紅。

除批貨來的商品，黃一涵也將東勢山區最新的水果資訊PO上臉書粉專，幫助當地農民推銷水果，她表示「如果大家有需要吃水果，請多買台灣的農產品」，希望在社會熱心幫助下，也能將資源回饋當地農民。

►岳母生日！女婿不能只請吃飯



【更多新聞】



土地公搬家姿勢就是帥！ 「整座吊走」台中蘆竹湳福德祠遷新址



台中公車撞輾…婦「臟器外露」慘死！ 肇事運將情緒崩潰：我想要和解



快訊／清泉崗基地降落意外！IDF戰機「前輪爆胎」 現場竄陣陣白煙