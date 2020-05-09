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一家4口露營「13700元沒棉被枕頭」...1人還要加500！他雷炸：態度糟糕

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▲▼一家4口露營「13700元沒棉被枕頭」...1人還要加500！他雷炸：態度糟糕（圖／翻攝臉書露營公社）

▲「13700元沒棉被枕頭」一肚子氣！（圖／翻攝臉書露營公社）

網搜小組／劉維榛報導

「希望店家收費和服務成正比！」日前一家四口去露營，兩天一夜花了1萬3700元，確實永生難忘，半夜熱毯壞了被冷醒，同行的人睡到一半床沒氣，隔天好心向老闆建議，還被嗆了一頓，當事人搖頭直呼「以收這樣的價格來說，真的非常非常不值得！」

一名女網友在臉書《露營公社》轉貼友人超雷經歷，首先價位方面讓人不敢恭維，「一帳9800元只能住兩位，如果12歲以下，一位是要加1980元，12歲以上要加3580元」，等於一家四口2大2小，基本消費就要1萬3700元左右。

請繼續往下閱讀...

友人透露，由於帳篷只能放一張充氣床墊，若須枕頭、棉被，一人還需再加500元，無奈這一趟放鬆之旅卻敗興而歸，「這種價格不是問題，但服務品質要跟上！」而且衰事一籮筐，當晚睡到一半，友人發現電毯壞掉，「快冷死了，穿上羽絨外套還是冷。」

不僅如此，隔天一早起床後，同行的朋友發現4張氣墊床沒氣，好心向老闆反應後，反而被嗆罵「沒氣不會找我們充」、「浪費食物」！原來餐點方面也是巨雷，友人直呼，「一帳只有兩個8吋左右的pizza、下午茶是一帳四塊小鬆餅、幾塊飛機餅乾跟幾片其他餅乾。」

晚餐部分，友人說，「滷肉飯很好吃，但額外加3600元點的戰俘牛排很快冷掉就太硬了，不好吃幾乎整盤都沒吃就掉到了，宵夜一些炸物還ok。」殊不知老闆對於丟掉牛排一事耿耿於懷，讓友人雙手一攤抱怨，「真的不好吃啊，食物好吃誰不吃啊？」

對此，友人無奈討拍，「我們明白露營覺得不會是舒適豪華的飯店享受，但以收這樣的價格來說，真的非常非常不值得，而且下午3點後才能進帳篷，早上9:30就要離開帳篷打包好加吃完早餐回家，真的有點趕。好心給老闆建議，老闆態度還那麼糟糕，真的很不推的露營區！」

▲▼一家4口露營「13700元沒棉被枕頭」...1人還要加500！他雷炸：態度糟糕（圖／翻攝臉書露營公社）

▲網友也驚呆！（圖／翻攝臉書露營公社）

文章曝光後，網友們也議論紛紛，「價格真的和品質不成正比呢」、「這價格真的去住飯店就可以了」、「只要寫免裝備豪華露營，我都不會點下去」、「露營還是自己手動搭最有FU了，比住五星級還爽」、「露營住一晚要花到1萬多！這錢我花不起」、「建議改住飯店比較省還有補助」、「體驗完，你朋友應該心情很失落，只能安慰自己花錢買經驗」。

不過也有人分享難忘經驗，「前一陣子也去了南部某Glamping，也是抱著去看看人家如何經營那氛圍的學習心態去。價位不親民，但停車場多的是1A2B的房車休旅車，就明白這市場不是針對我這種常露營的。還好設施還可以，細節就自動被我一家想全程耍廢的心給忽視。吃得很好、有冷氣、空間寬闊利於防疫，很棒的一次，一次就好的體驗」。

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