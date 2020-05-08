抗議基地台...3電信業「順應民意」　彰化和美萬人秒回無網世界

▲和美鎮柑井里里長陳明桓臉書聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳明桓）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮柑井里民不滿住家附近裝設基地台，向地主抗議後，地主聯繫電信業者拆除，沒想到業者順應民意，真的主動關掉訊號，換來的是半個和美鎮約萬人全都停格沒訊息，議員賴清美說，這是真的，以前都滿格，如今只要經過電話就不通，都快變原始人，里民也將於12日召開里民大會協調。

里長陳明桓也在臉書po文指出，是因為部份里民抗議基地台的設立，所以電信廠商決定要撤出柑井里（現已全部斷訊）。

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目前已知的廠商有：中華電信、台哥大及遠傳，因此，里長決定於5/12（星期二）晚上7點，於武當宮前舉行里民大會。屆時要讓里民投票決定基地台的存廢。

▲5月12日將於武當宮前召開里民大會。（圖／翻攝自里長陳明桓臉書）

陳明桓指出，目前已規劃選項有二（2選1）：

1.所有基地台撤出柑井里，到時候，手機將無法撥接、無法上網。沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送。所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家wifi。

2.規劃在新地點（目前地點未確定）建立新基地台。每月收取的租金做為柑井里社區發展基金。可利用在如：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等。

▲彰化縣和美鎮柑井里。（圖／翻攝自Google Map）

陳明桓說，下星期二晚上，會先請鎮長、議員、里長及里民代表致詞後，讓電信業者說明里民對於基地台的安全疑慮詳細說明。投票完成之後，會依多數人之決議決定基地台的存廢。因此，也要里民支持使用手機或反對使用手機，務必前來參加投票，自己的權益自己顧。

南彰化田尾鄉及北斗鎮也曾發生電信業者基地台設立，被民眾拉白布條抗議，也有民眾說，沒有訊號等於甚麼事都不用做，一定要設立，先決條件「就是不要設在我們家附近」一切都好說。

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