平價小火鍋單點肉片「1份60元」他納悶！網曝成本貴在這：那種肉很便宜

▲原PO納悶，為什麼吃小火鍋另外單點的肉片一盤要價60元。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣人愛吃火鍋，從路邊小店到高價精緻鍋物都有，其中，百元鍋物平價味美，成為許多人的最愛。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說一份小火鍋大部分都120～130元左右，但單點一份肉片卻要60元，已經是一個便宜便當的價格，忍不住問卦「為什麼小火鍋的肉片一份就要60？」

這位網友文中表示，他家附近的小火鍋店，鍋類價格大部分是120～130元左右，但另外單點豬／牛／羊肉片，一份就要60元，只有一小包肉，「60耶，一個便宜便當的價格了，便當還有3樣菜和飯勒！為什麼小火鍋的肉片一份就要60？」

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看到貼文後，不少網友相當有感，紛紛留言熱論，「那個肉便宜的要死」、「你點兩鍋不會ㄇ? 除了肉以外其他的料還直接搭波，飯也多一碗，比你單點一份肉划算太多了」、「單點都不划算吧」、「小火鍋貴在人事跟店面租金」、「那種都超便宜的冷凍肉」、「瓦斯店租不用算？還有人力成本不用算？」

其實，本站2019年8月就曾報導《台北小火鍋賣88元能活？他揭食材成本「肉片2.5元」 明細公開4個月回本！》有業者大方解密，一整鍋的食材成本加起來約40元，尚有5成的利潤。也就是說，雖然食材成本不高，但畢竟還有店家租金、水電費、人事成本，不過靠限時用餐和翻桌率，其實開小火鍋店大約4個月就能回本了。