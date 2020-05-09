泰國沒椒麻雞！內行解答「是雲南菜」　揭緬甸華僑逃難史…曝瓦城由來

▲有泰國網紅表示，椒麻雞根本不是泰國料理。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站8日曾報導《泰國根本沒有椒麻雞！ 他傻眼怒轟：那是啥鬼東西！台灣人自導自演》，泰國網紅「Alizabeth 娘娘」日前拍片，說泰國根本沒有「椒麻雞」的料理，說台灣的泰式椒麻雞「是什麼鬼東西」。話題在PTT引發熱論，就有人揭開歷史真相，發現其實只是搞混，不過確實不能說椒麻雞是泰式料理。

有鄉民在PTT熱論這則新聞，「我知道下一篇是罵月亮蝦餅了」、「其實台灣做的比泰國原創的更好吃，是真的」、「嘴打拋豬就算了，敢嘴我椒麻雞很不可原諒」、「他如果知道太陽餅沒太陽就會釋懷了」、「再囉嗦，我要在泰國榴槤上放鳳梨喔」、「台灣根本就食物發明王。」

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而留言中就有人指出，「椒麻雞是雲南菜式」、「有人猜測，是因為戰爭，讓雲南人流落泰國，讓泰北某些地區也有這道菜，但在泰國不是很普見的菜式。」

▲有網友揭密，椒麻雞其實是雲南料理。（示意圖／記者陳建竹攝）

一名泰籍網友回文證實網友說法，「以我認知，這其實雲南菜啦！為什麼會有有些台灣泰國餐廳會有這道菜呢？因為老闆可能是雲南人」，說其實清邁那邊部分的泰國人可能知道這道菜，因為那邊的人大部分都是雲南人後代，所以有些飲食是和泰國其他地方不太一樣。

他也指出類似的美食不只椒麻雞，「還有大薄片也是雲南菜呢！台灣滿多不少雲南人後代開泰式餐廳（詳請可查泰北孤軍）。」

另一位網友也回文，解說椒麻雞由來，「這是因為以前1960末緬甸政府開始搞排華，以及商家國有化政策，導致當年緬甸的華僑商人有一波移民逃難潮往台灣，而緬甸由於鄰近雲南，逃難的華人裡面很多雲南裔」，當年台灣接受這批人後，他們就在台灣開始賣家鄉料理過活。

也就是因為這群移民，將泰國菜引進台灣，才讓泰式料理在台灣盛行，「所以台灣最大的泰式連鎖餐廳才用緬甸城市瓦城取名，所以很多泰式餐館才用雲泰當名字，因為台灣的泰式料理引進史，和緬甸來的雲南裔密不可分。」他還透露，清境農場會有雲南擺夷菜，是因為當初雲南撤退來台的老兵都被分發到清境一帶開墾。