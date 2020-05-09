陸全面開放餐館超商　國務院：限流、預約開放影劇院

▲大陸電影院將採限流、預約的方式逐步開放。（圖／翻攝廣西新聞網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，在持續防控疫情下，為推動擴大內需，提高經濟回復動能，大陸國務院昨（8日）發佈消息指出，疫情防控向好態勢進一步鞏固，防控工作已從應急狀態轉為常態化，「落實防控措施前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所；採取預約、限流等方式，開放室內場館及影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所。」

▲敦煌莫高窟自5月10日起對外開放。（圖／翻攝中新網）

《新華網》報導，國務院聯防聯控機制8日印發《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》。對於疫情發生以來受影響較大的餐館、電影院、劇院等場所，《意見》指出，按相關技術指南，在落實防控措施前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所。

此外，以採取預約、限流等方式，開放公園、旅遊景點、運動場所，圖書館、博物館、美術館等室內場館，以及影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所，可舉辦各類必要的會議、會展活動等。

《意見》提到，在人員密集的封閉場所、與他人小於1米距離接觸時需佩戴口罩；在密閉公共場所工作的營業人員以及就醫人員要佩戴口罩，並減少非必要的聚集性活動及減少參加聚集性活動的人員。

▲福建博物院自然館因疫情暫停對外開放。（圖／翻攝中新網）

《意見》表示，在落實防控措施前提下，分類有序開放公共場所，加強社區防控，繼續做好醫療機構、學校、養老機構、福利院等重點機構疫情防控，指導老年人、兒童等重點人群做好個人防護。

對於加強防疫支撐配套措施，《意見》表示，加快檢測試劑和設備研發，提高核酸檢測能力，擴大檢測範圍，對重點人群「應檢盡檢」，其他人群「願檢盡檢」，並發揮大數據作用，推動各地落實「健康碼」互通互認。