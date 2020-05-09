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二波爆發準備？加州監獄爆「823囚犯集體淪陷確診」　25工作人員也中標

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▲▼監獄。（圖／免費圖庫pxhere）

▲加州監獄爆出上百名囚犯確診。（圖／示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，截至9日累計確診128萬餘人、77000多人死亡，疫情雖看似比前些日子緩和，但9日仍爆出加州一所監獄823名囚犯被檢出新冠肺炎，且另有25名工作人員同樣也被篩檢出陽性反應，這讓當局相當關注，因為可能隨時成為第二波疫情的病毒溫床。

根據《CNN》報導，位於加州聖塔芭芭拉的隆波克聯邦懲教所（Federal Correctional Institution Lompoc），是一間專收男性囚犯的監獄，內部收了上千名囚犯，台灣時間9日傳出該所監獄竟有823名囚犯、25名工作人員確診，然而這卻不是美國境內最高的監獄確診數，過去在阿肯色州一所監獄曾對1000名囚犯進行檢測，同樣發現有876名囚犯確診。

令加州當局擔憂的是，監獄因為範圍小的非開放性空間，新冠病毒一旦入侵，將可能成為病毒溫床，科羅拉州在疫情爆發初期，斯特林監獄就出現8人確診，最後釀成上百人都篩檢為陽性反應。

以新冠病毒傳染族群而言，高齡年長者為最大風險族群，接著就是長期處於非開放性空間的群聚者，監獄就是其中之一。過去巴西多座監獄甚至因為傳出確診，禁止探望或是放風因此暴動，如今加州再傳出監獄800多名確診，更讓當局擔憂將會是第二波爆發的前兆。

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