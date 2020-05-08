胡錫進籲擴增到千枚核彈！華春瑩稱「中國也有言論自由」：應該去問他

▲胡錫進認為中方應該增加核彈頭的數量。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

《環球時報》總編輯胡錫進今（8）日指出，面對美國的戰略野心和對華衝動，中國需在短時間裡擴大核彈頭的數量，「包括至少要有100枚東風-41戰略導彈」。對此，中國外交部發言人華春瑩表示，這應該要去問胡總編，「因為在中國也有言論自由」，同時「正好也聽聽他對當前一些國際問題的觀點」。

中國外交部8日的記者會上，路透記者提問稱，關於環時總編胡錫進的論述，以及川普與普丁表示中國應加入美俄的軍控協議，請問中方對此有何評論？

華春瑩回應稱，你提到胡總編的一些觀點，「我覺得你要問的話應該去問他，因為在中國也有言論自由；其實你可以向《環球時報》提出申請，去跟胡錫進老總好好地交流，正好也聽聽他對當前一些國際問題的觀點。」

至於軍控領域的問題，華春瑩認為中方政策非常明確，「在核武方面，那些大國應該負有優先的責任和義務來消滅戰略核武器」；中方始終奉行不首先使用核武的政策，這是非常有限度、有節制，同時也是非常負責任的。

胡錫進在微博上發文表示，中方熱愛和平，有不首先使用核武的承諾，但還是需要有更大的核武庫，去抑制美國的戰略野心和對華衝動；「也許過不了多久，我們就需要有很強大的意志來應對挑戰，而那樣的意志離不開東風和巨浪家族的支撐」，因此「中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水平，包括至少要有100枚東風-41戰略導彈。」

他認為某些專家就像孩童一樣天真、幼稚，「別以為核彈頭沒用，我們天天都在使用它們，默默用它們塑造美國菁英們對中國的態度。」

胡錫進強調，他永遠希望中美友好相處，但國家間的和平共處不是求來的，需要戰略工具去塑造，特別是在「我們面臨著與越來越不理性的美國進行艱難的互動，對方只相信實力」，因此中方沒多少時間圍繞該不該增加核彈頭扯淡，需要只爭朝夕做這件事。

▲胡錫進。（圖／CFP）



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