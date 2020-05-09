　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

甩開「不提Taiwan」...加拿大總理謝台慷慨捐口罩　外交部回應了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲加拿大總理杜魯道Justin Trudeau。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道Justin Trudeau。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

加拿大總理小杜魯道近日在例行記者會上，面對媒體提問，「台灣捐贈50萬片口罩給加拿大一線醫護人員抗疫，你的外長感謝這個國家，卻不願說出『台灣』的名字。那你呢？」杜魯道毫不遲疑回答：「我很樂於感謝台灣的慷慨捐助。」對此，外交部表示感謝。

外交部發言人歐江安8日表示，外交部樂見加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau）於加東時間8日的疫情記者會中感謝台灣捐贈加國口罩。加拿大與台灣為共享價值的友好夥伴，患難見真情，外交部樂於善盡國際社會成員的責任，捐贈口罩提供加拿大及理念相近國家的醫護人員使用，與加國政府及人民站在一起，共同抗疫，守護兩國人民的健康與安全。

外交部也特別響應小杜魯道總理所言，不只是「我們可以一起合作」（We will do this together），更是「我們可以一起戰勝」（We will win this together）！

歐江安指出，小杜魯道8日回應加國媒體Global News記者提問時明確表示，「本人樂意感謝台灣慷慨捐贈，在此時刻，加國民眾與全世界民眾團結一心，相互支持甚為重要，全球挑戰需要全球共同因應，我們需要團結、也將會團結。」

歐江安說，外交部由衷感謝加拿大政府持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等多邊國際組織，小杜魯道總理曾於1月29日在加國聯邦眾議院公開表示支持台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。

外交部再次申致謝忱，台灣願意向國際社會繼續提供抗疫協助，並樂與全球分享抗疫經驗，和各國攜手共同抵抗疫情挑戰。我方將在兩國既有的良好基礎上，持續深化台加雙方在各領域的互利友好夥伴關係。

ET快訊
她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA...得知真相秒
13年前野柳「A062無名浮屍」是爸爸！兒在無主墓區崩潰痛哭
黃捷妹妹現身直播大爆料！網驚呼「長得超不像」：是肌肉型
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

你噴我洗！罷韓團體夜襲人行道噴水「666投票罷」　高市府半夜派員洗白

甩開「不提Taiwan」...加拿大總理謝台慷慨捐口罩　外交部回應了！

受理1019件重建計畫！房屋危老條例將屆滿3年　申報開工131件

衛福部一度拒收新北紓困申請書　侯友宜：蘇貞昌說中央審核地方免責

數位貂蟬自拍投稿「靠北蘇睏」遭刪照：說好的言論自由呢？　網友瘋朝聖

黃捷妹妹現身直播大爆料！網驚呼「長得超不像」：是肌肉型~

陳建仁預測：秋冬後可能出現第二波疫情！應讓台灣參加WHA

蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

同婚合法將滿週年！支持度過半　蘇貞昌：一起努力讓台灣更好

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應：請體諒清潔人員辛苦

抗議基地台後悔了！網憶「當年台東新化村」慘例...嘆台灣2大奇景：很諷刺

溫柔五月天　黃偉哲表揚台南市62位年度「最家女主角」

實場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」和美手機剩1格

新北紓困案衛福部澄清「未拒收」　母親節泡湯加班趕工！

金毛汪坐浴室乖等...落寞背影吸引媽注意　背後原因網驚：怎麼可能！

專家警告：冰河融化釋放「古微生物」　恐引發下一波全球疫情

私闖社區還挑釁！恐怖送貨員「出拳痛毆老人家」　女兒氣炸：在國外早被槍斃

你噴我洗！罷韓團體夜襲人行道噴水「666投票罷」　高市府半夜派員洗白

蔡阿嘎體驗分娩痛爆狂喊停！　二伯大笑「生小孩沒在等的」…大批媽媽共鳴湧入

鄰家女警台語宣導交安防疫　親切喜感引熱議

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

政治熱門新聞

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

陳柏惟臉書發文　引爆數位三國之戰

張貼女童裸露照攬客　盧秀燕：從嚴處分

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

即／「停止罷韓」確定敗了　最高行政法院今再駁回

數位貂蟬自拍投稿「靠北蘇睏」遭刪照　網友朝聖

沈富雄推算紓困公式：戶頭不能超過18萬4千元

民眾怒譙萬元紓困！呂秋遠列關鍵10點「不該罵政府」

姓名學老師鐵口直斷：閉眼都會過

蔡英文今宣布蘇貞昌續任　520內閣小改組人選曝光

陳建仁預測：秋冬後可能出現第二波疫情！應讓台灣參加WHA

蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

更多熱門

相關新聞

40名加拿大議員挺台參與國際組織　外交部回應了

40名加拿大議員挺台參與國際組織　外交部回應了

加拿大聯邦國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）於8日上午與經濟部長沈榮津熱線，且加國有40名議員致函該國外長支持台灣參與國際組織的友好動作，外交部表示，感謝加國國會友人的挺台作為及加國政府對我國參與國際組織的支持，期盼在既有的良好基礎上，持續深化雙方在各領域的互利友好關係。

邱垂正：大陸以政治干預健康人權

邱垂正：大陸以政治干預健康人權

川普拿911比比新冠　華春瑩：有人四處甩鍋

川普拿911比比新冠　華春瑩：有人四處甩鍋

美日邀請多國連署挺台參與WHA　外交部證實了

美日邀請多國連署挺台參與WHA　外交部證實了

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

快訊／外交部宣布：第三波口罩國際援助共707萬片

關鍵字：

外交部加拿大

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賓士男辦紓困　公所傻：你有困難

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面