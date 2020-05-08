加拿大40名眾議員挺台參與國際組織　外交部回應了

▲外交部發言人歐江安。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

加拿大聯邦國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）於8日上午與經濟部長沈榮津熱線，且加國有40名議員致函該國外長支持台灣參與國際組織的友好動作，外交部表示，感謝加國國會友人的挺台作為及加國政府對我國參與國際組織的支持，期盼在既有的良好基礎上，持續深化雙方在各領域的互利友好關係。

外交部指出，伍鳳儀上午與沈榮津通話時感謝台灣援贈加拿大50萬片口罩，供其前線醫護人員使用，隨後還在個人推特（Twitter）推文發布與沈榮津熱線的消息，並重申加國政府對台灣的謝忱。

外交部對此回應，樂見台加兩國透過經貿高層對話，持續增進雙邊經貿合作交流，也樂於善盡國際社會成員的責任，捐贈口罩提供加拿大及理念相近國家的醫護人員使用。外交部表示，台加雙方為共享普世價值的友好夥伴，台灣願意與加國深化合作，共同抗疫，守護兩國人民的健康安全。

而針對有40位加拿大聯邦保守黨議員致函該國外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne），呼籲加國政府支持台灣加入國際組織，並應與我國加強往來一事，外交部表示，誠摯感謝加拿大友我國會議員的支持表達。

外交部指出，台灣與加拿大共享民主、自由、人權及法治等普世價值，雙方在貿易、投資、文化、教育、科技等諸多領域的交流合作緊密，除日前我國捐贈50萬片口罩外，台加也透過科技交流等共同努力對抗疫情。

外交部提到，加拿大政府也支持我國有意義參與世界衛生組織（WHO）等多邊國際組織，其總理杜魯道（Justin Trudeau）就曾在今年1月29日在加國聯邦眾議院公開表態支持台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）；而加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）也在4月29日於聯邦眾議院公開表示，加國認為台灣若在WHA取得觀察員角色，是符合國際衛生界利益，且對全球對抗大流行與疾病至關重要。

外交部表示，感謝加國國會友人的挺台作為及加國政府對我國參與國際組織的支持，也期盼在既有的良好基礎上，持續深化雙方在各領域的互利友好關係。