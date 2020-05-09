青埔交通便捷成首選　桃園農田水利會新建大樓原擬他處與設

▲桃園農田水利會青埔行政大樓1/100模型。（圖／桃園農田水利會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園農田水利會青埔行政大樓新建工程，因位於高鐵桃園站前、是青埔特區內的首座「地標建築」，興建過程中，工程進度與何時竣工，備受地方關注。據指出，這座新建行政大樓，原擬設在桃園區中路水利會行政專區，因該會轄管灌溉區域包括新北、桃園和竹縣三縣市農田，經會務委員提案而改在交通便捷的高鐵青埔特區興設。

▲ 青埔行政大樓新建統包工程正面空拍圖。（圖／桃園農田水利會提供）

桃園農田水利會指出，該會現有辦公大樓使用多年，部分設施已老舊，且因無電梯設備，民眾洽公不便，為改善現有辦公環境，提高服務效能，提供會員農友更便捷舒適的洽公環境，原擬搬遷至桃園區中路水利會行政專區，因該會會員有新北、桃園和竹縣三縣市民眾，經會務委員提案，為利資產活化，而規劃搬遷至桃園青埔特區內。

▲九樓大禮堂外帷幕牆已拆架，藍天白雲互相輝映。（圖／桃園農田水利會提供）

經該會積極向中央相關單位爭取青埔行政大樓，遷建至高鐵桃園青埔站區計畫通過，於2018年8月9日動工，青埔行政大樓鄰近桃園高鐵青埔站、桃園捷運高鐵桃園站、國道2號機場支線大竹交流道，交通四通八達，為未來桃園市發展之亮點區域，預定今年9月完工後，可提供水利會會員舒適便捷的洽公環境。

桃園農田水利會青埔行政大樓新建工程為地下三層、地上九層之建築物，地上層結構系統採用鋼構造柱、樑所組成的特殊抗彎矩構架(SMRF)之系統，地下層結構採RC構造。

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