IG瘋「選擇障礙」挑戰！小編超ㄎㄧㄤ回文引朝聖　網笑瘋：嗑了什麼給我來一點

▲IG最新投稿活動一夕爆紅，連KOL見習網美小吳團隊成員「yoyo游庭瑄」和人氣潮模「溫上磊」都手癢轉貼、求小編的「神回覆」。（圖／翻攝IG，下同）

消費中心／綜合報導

「小孩子才做選擇，我全都要！」這句被選擇障礙者奉為救命解藥的最強金句，完美解決大家「這個也想要、那個也想要」的困境。最近IG出現一個限時開啟的「選擇障礙診療室」，除了幾篇網友投稿的「症狀」得到小編立即的超ㄎㄧㄤ「神回覆」，也有不少人眼尖發現，就連KOL都來挑戰小編的「全選態度」，網友朝聖後更直呼「太鬧了我可以！」、「小編是選擇障礙人的再世華佗～」，就此掀起一波全新IG挑戰熱潮！

▲日常生活總是要做出各種選擇，但實在難以下定決心，現在就上IG讓小編幫你做出perfect的「全選決定」。

有心理專家表示，選擇障礙症的背後都怪自己「太過貪心」，但貪念源自於人之常情，人類的文明科技都是因為「想要的東西太多」而持續進步。就像最近在超商、超市強力鋪貨的「SUÁN氣泡檸檬紅茶」，巧妙地融合飲料上癮者最愛的3元素「茶、氣泡、果汁」，堪稱2020上半季最強飲品。炎炎夏日面對冷藏櫃，心中是不是有3隻小惡魔在天人交戰？「想喝茶，但好像太清淡……那來點酸甜的果茶好了，啊……可是也想來點刺激氣泡！」現在，同時擁有解膩茶味、果茶酸甜以及碳酸暢快感的「SUÁN氣泡檸檬紅茶」，一瓶就能同時滿足3種不同需求。





▲可以全選，誰還要做選擇？同時具備茶、果香和暢快氣泡的全新SUÁN氣泡檸檬紅茶，一次就能滿足3種風味慾望。（圖／記者周宸亘攝）

只要勇敢說出「我全都要」，「SUÁN氣泡檸檬紅茶」不僅要給你做夢的勇氣，幸運的選擇障礙者還能抽到市值7,990元的「AirPods Pro」！現在碰上解決不了的選擇難題，不囉唆，直接上IG開限動，tag「@suan_all」，就有機會讓小編幫你對症下藥、佛心開出「我全都要處方箋」，加入2020最in的「全選態度」。