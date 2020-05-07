全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

▲全國電子母親節優惠好禮拿不完，知名網紅MOM&DAD帶路挑禮物。（圖／全國電子提供）

每年五月是各大線上及實體通路推折扣、拼業績的好時機，趁著母親節將至，有不少人想趁機幫媽媽將家裡的家電好好換新一波，天天都用得到的東西，讓媽媽生活更愜意、還能隨時感受到孩子的心意；也有許多媽媽已經看好自己心目中的「夢幻逸品」，就等著母親節優惠好好犒賞自己。



揪感心的全國電子祭出多樣優惠，媽媽最愛的大容量冰箱、洗脫烘滾筒洗衣機、按摩椅，還有調理及清潔類型小家電，不僅價格超殺、更有數款獨家贈品，以前捨不得買的現在終於可以一次入手。



冰箱

▲家裡冰箱又塞爆？該換一台大容量冰箱！HITACHI琉璃觸控門日製冰箱質感滿分。（圖／全國電子提供）



▲購買指定機種送NEOFLAM鑽石雙鍋組（市價6,980元）。（圖／記者周宸亘攝）

家裡有在開伙的人都知道，一台大容量冰箱有多重要，每次打開冷凍庫都看到「一袋一袋」堆積如山的食材，只有媽媽知道要拿下來退冰的東西在哪裡，雖然端出一桌好菜是很多媽媽的驕傲，但長期把冰箱塞滿滿也會影響保鮮。



全國電子針對媽媽們最需要的大容量冰箱推出超澎湃優惠：



● 外型極美質感滿分的HITACHI 610L六門琉璃觸控門日製冰箱，母親節限定優惠價85,900元、不限機種享5期分期零利率及5年延長保固。

● 即日起～5/31，指定機種最高送1萬元現金折價券、Ann Chen陳怡安手工香皂茶樹組（市價1,800元）、NEOFLAM鑽石雙鍋組（市價6,980元）、登錄即送美福肉品等超值回饋。

● 梅雨季即將到來，過敏兒別擔心，加購Eletrolux空氣清淨機現省1萬元。

洗衣機

▲TOSHIBA洗脫烘滾筒洗衣機母親節特價直降7千元。（圖／全國電子提供）

能輕鬆完成日常瑣事，是媽媽們最渴望的事情，每天都要洗衣服、曬衣服，夏天到了，在陽台曬完衣服總是滿頭大汗，洗脫烘滾筒洗衣機讓洗衣流程更簡單，一條龍到底、連曬都不用，更省時有效率，洗衣服不再是苦差事。



● 即日起～5/31，全國電子洗衣機指定機種78折起。

● TOSHIBA洗脫烘滾筒洗衣機母親節特價直降7千元，再送加碼送MONCROSS鑄鐵雙鍋組（市價7,980元），上網登錄還能抽TOSHIBA液晶顯示器、冰箱、洗衣機、燒烤微波爐等精美家電，成功收服媽媽的心。

小家電

▲廚房界天菜金小萬，售價狂砍2,000再送雙重好禮。（圖／記者周宸亘攝）



▲象印10人份壓力IH電子鍋適合大家庭使用。（圖／記者周宸亘攝）

廚房裡的事情媽媽說了算，但每天煮到滿頭大汗太不優雅，廚房內的夢幻逸品Philips飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，一鍋到底什麼都能煮，滿足媽媽享受美食的心。



● 即日起～5/31，象印10人份壓力IH電子鍋及Philips飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋價格狂降2,000元。

● 購買電鍋、調理鍋、烤盤、微波爐、電磁爐等單品再享滿額送好禮。



DYSON&舒壓小家電



▲打掃也要很優雅，dyson指定品項滿萬送千，5/10前購買還有機會把氣泡水機帶回家。（圖／全國電子提供）

▲輝葉V Sofa按摩小沙發母親節限定價，現省16,467元。（圖／全國電子提供）



▲家中放台按摩椅，讓媽媽隨時馬兩節，即日起～5/10再送輝葉熱感揉震按摩墊（市價4,980元），30期零利率＋免運費優惠，月付1,112元就能給媽媽舒適健康的生活。（圖／記者周宸亘攝）

不管是全職媽媽還是家庭事業兩頭燒的職業婦女，都值得享受更美好的生活，清潔類型的家電跟顧健康的按摩用品，絕對是犒賞媽媽的好選擇。另外媽媽常腰痠背痛又捨不得三天兩頭去按摩，買台按摩椅給媽媽，隨時在家中馬兩節。



● 即日起～5/10，DYSON品牌指定品項滿萬就送千元現金折價券、單筆滿3.5萬再把Sodastream氣泡水機帶回家。

● 輝葉V Sofa按摩小沙發母親節限定價67折33,333元（原價49,800）、現省16,467元，再送輝葉熱感揉震按摩墊（市價4,980元），還可享30期零利率及免運費優惠，月付1,112元就能寵愛媽咪。

▲全國電子門市每天使用漂白水清潔消毒，並隨時提供酒精供顧客使用。（圖／記者周宸亘攝）

媽媽辛苦操持家務是為了讓孩子有舒適的生活，可別當成「應該的」，工作忙碌、無法時刻關心媽媽，那就到全國電子挑選母親節禮物，滿滿一整個月的超殺優惠，就算不在身邊也能給媽媽完美的陪伴。全國電子防疫期間每日使用漂白水清潔消毒，並提供酒精讓消費者使用，且全程配戴口罩服務顧客，買的放心，購物更安心。



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