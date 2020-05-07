　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全國電子,母親節,折扣,家電,冰箱,洗衣機,金小萬,dyson。（圖／全國電子提供）

▲全國電子母親節優惠好禮拿不完，知名網紅MOM&DAD帶路挑禮物。（圖／全國電子提供）

每年五月是各大線上及實體通路推折扣、拼業績的好時機，趁著母親節將至，有不少人想趁機幫媽媽將家裡的家電好好換新一波，天天都用得到的東西，讓媽媽生活更愜意、還能隨時感受到孩子的心意；也有許多媽媽已經看好自己心目中的「夢幻逸品」，就等著母親節優惠好好犒賞自己。

揪感心的全國電子祭出多樣優惠，媽媽最愛的大容量冰箱、洗脫烘滾筒洗衣機、按摩椅，還有調理及清潔類型小家電，不僅價格超殺、更有數款獨家贈品，以前捨不得買的現在終於可以一次入手。

冰箱

▲▼全國電子,母親節,折扣,家電,冰箱,洗衣機,金小萬,dyson。（圖／全國電子提供）

▲家裡冰箱又塞爆？該換一台大容量冰箱！HITACHI琉璃觸控門日製冰箱質感滿分。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子母節家電特惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲購買指定機種送NEOFLAM鑽石雙鍋組（市價6,980元）。（圖／記者周宸亘攝）

家裡有在開伙的人都知道，一台大容量冰箱有多重要，每次打開冷凍庫都看到「一袋一袋」堆積如山的食材，只有媽媽知道要拿下來退冰的東西在哪裡，雖然端出一桌好菜是很多媽媽的驕傲，但長期把冰箱塞滿滿也會影響保鮮。

全國電子針對媽媽們最需要的大容量冰箱推出超澎湃優惠：

● 外型極美質感滿分的HITACHI 610L六門琉璃觸控門日製冰箱，母親節限定優惠價85,900元、不限機種享5期分期零利率及5年延長保固。
● 即日起～5/31，指定機種最高送1萬元現金折價券、Ann Chen陳怡安手工香皂茶樹組（市價1,800元）、NEOFLAM鑽石雙鍋組（市價6,980元）、登錄即送美福肉品等超值回饋。
● 梅雨季即將到來，過敏兒別擔心，加購Eletrolux空氣清淨機現省1萬元。

洗衣機

▲▼全國電子,母親節,折扣,家電,冰箱,洗衣機,金小萬,dyson。（圖／全國電子提供）

▲TOSHIBA洗脫烘滾筒洗衣機母親節特價直降7千元。（圖／全國電子提供）

能輕鬆完成日常瑣事，是媽媽們最渴望的事情，每天都要洗衣服、曬衣服，夏天到了，在陽台曬完衣服總是滿頭大汗，洗脫烘滾筒洗衣機讓洗衣流程更簡單，一條龍到底、連曬都不用，更省時有效率，洗衣服不再是苦差事。

● 即日起～5/31，全國電子洗衣機指定機種78折起。
● TOSHIBA洗脫烘滾筒洗衣機母親節特價直降7千元，再送加碼送MONCROSS鑄鐵雙鍋組（市價7,980元），上網登錄還能抽TOSHIBA液晶顯示器、冰箱、洗衣機、燒烤微波爐等精美家電，成功收服媽媽的心。

小家電

▲▼全國電子母節家電特惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲廚房界天菜金小萬，售價狂砍2,000再送雙重好禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子母節家電特惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲象印10人份壓力IH電子鍋適合大家庭使用。（圖／記者周宸亘攝）

廚房裡的事情媽媽說了算，但每天煮到滿頭大汗太不優雅，廚房內的夢幻逸品Philips飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，一鍋到底什麼都能煮，滿足媽媽享受美食的心。

● 即日起～5/31，象印10人份壓力IH電子鍋及Philips飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋價格狂降2,000元。
● 購買電鍋、調理鍋、烤盤、微波爐、電磁爐等單品再享滿額送好禮。

DYSON&舒壓小家電

▲▼全國電子,母親節,折扣,家電,冰箱,洗衣機,金小萬,dyson。（圖／全國電子提供）

▲打掃也要很優雅，dyson指定品項滿萬送千，5/10前購買還有機會把氣泡水機帶回家。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子,母親節,折扣,家電,冰箱,洗衣機,金小萬,dyson。（圖／全國電子提供）

▲輝葉V Sofa按摩小沙發母親節限定價，現省16,467元。（圖／全國電子提供）

▲▼全國電子母節家電特惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲家中放台按摩椅，讓媽媽隨時馬兩節，即日起～5/10再送輝葉熱感揉震按摩墊（市價4,980元），30期零利率＋免運費優惠，月付1,112元就能給媽媽舒適健康的生活。（圖／記者周宸亘攝）

不管是全職媽媽還是家庭事業兩頭燒的職業婦女，都值得享受更美好的生活，清潔類型的家電跟顧健康的按摩用品，絕對是犒賞媽媽的好選擇。另外媽媽常腰痠背痛又捨不得三天兩頭去按摩，買台按摩椅給媽媽，隨時在家中馬兩節。

● 即日起～5/10，DYSON品牌指定品項滿萬就送千元現金折價券、單筆滿3.5萬再把Sodastream氣泡水機帶回家。
● 輝葉V Sofa按摩小沙發母親節限定價67折33,333元（原價49,800）、現省16,467元，再送輝葉熱感揉震按摩墊（市價4,980元），還可享30期零利率及免運費優惠，月付1,112元就能寵愛媽咪。

▲▼全國電子母節家電特惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子母節家電特惠活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國電子門市每天使用漂白水清潔消毒，並隨時提供酒精供顧客使用。（圖／記者周宸亘攝）

媽媽辛苦操持家務是為了讓孩子有舒適的生活，可別當成「應該的」，工作忙碌、無法時刻關心媽媽，那就到全國電子挑選母親節禮物，滿滿一整個月的超殺優惠，就算不在身邊也能給媽媽完美的陪伴。全國電子防疫期間每日使用漂白水清潔消毒，並提供酒精讓消費者使用，且全程配戴口罩服務顧客，買的放心，購物更安心。

馬上來挑媽媽的母親節禮物►https://bit.ly/2Wxmjk0

ET快訊
快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部簡化流程
瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」
快訊／高雄男申請紓困金遭拒　突激動刺頸自殘！
快訊／啃老女碩士打死母親　「稱腦中有聲音控制」判18年徒刑
李婉鈺動手打警察　「確定犯2罪」遭判刑定讞
快訊／花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助
鄰居姨狂怨：領不到紓困金！　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全國電子破盤促銷1/15～19開搶！電視洗衣機下殺萬元　氣炸鍋Switch買氣夯

全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

獻給媽咪！4大輕奢飾品比想像中好入手　小資預算最低2千元有找

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

集保當代藝術賞徵件　總獎金達100萬元

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

全民瘋森友會！家樂福Switch同捆包半小時完售　愛買週五實體門市開搶

防災需求激增　火災警報器、滅火器4天銷量飆1.3倍

【廣編】一罐挺MAN的　一貫挺你的「HIS CAFÉ」

用對方法隨「食」化身IG生活網美　日本夯牌廚具GoodPlus+家樂福獨家換購

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

獻給媽咪！4大輕奢飾品比想像中好入手　小資預算最低2千元有找

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

集保當代藝術賞徵件　總獎金達100萬元

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

全民瘋森友會！家樂福Switch同捆包半小時完售　愛買週五實體門市開搶

防災需求激增　火災警報器、滅火器4天銷量飆1.3倍

【廣編】一罐挺MAN的　一貫挺你的「HIS CAFÉ」

用對方法隨「食」化身IG生活網美　日本夯牌廚具GoodPlus+家樂福獨家換購

家樂福「Switch組合包」明天還有一波　開賣時間揭曉！全台限量220組

竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

東奧首批台將／多1年備戰期　黃筱雯加強對抗左撇子

小邊境夜晚「失足墜崖」飼主急　動保處垂降20米救援...牠上岸秒燦笑！

美國被俘傭兵認「要抓他回美」　委國總統怒回嗆

Reebok Nano X革命進化　健身女神Hana實測驚人創新

紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

細看防疫戰中的「侯友宜現象」

一旦被捕性虐淫片自動曝光！N號房創始人提前謀後路：程式早已設定好

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

消費熱門新聞

家樂福「Switch組合包」明天還有一波！

愛買Switch同捆包週五門市開賣

小7會員專屬！11時開搶「Switch健身環組合包」

家樂福開賣Switch組合！120組半小時全搶光

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

爽嗑到6月！麥當勞「4大人氣夯品」全買1送1

傳IKEA桃園店8月收攤 官方回應了

超商插健保卡、自然人憑證「4步驟」完成繳稅！

最高票總統就職紀念酒質感炸裂

獻給媽咪　4大輕奢飾品比想像中好入手

「檀島厚奶蛋撻」這間超商獨賣！

汪喵刮刮樂太Q　未刮心先被融化

麥當勞雙牛起司黑堡回歸！加碼脆鷄、嫩鷄新登場

全國電子5/31前買冰箱送2萬元

更多熱門

相關新聞

Off-White靴子被說像瑞士起司！

Off-White靴子被說像瑞士起司！

造型特殊的單品在時尚圈層出不窮，先有Vetements超長袖設計，後有Balenciaga惡魔肩膀，現在來自Off-White 2020春夏的女士靴子，更因長得像「瑞士起司」而被討論。然而，就在帶來瑞士起司靴的同時，Off-White也一併推出相同設計的上衣、長褲與包款，穿上整套絕對會被朋友調侃為「起司超人」！

母親節「有錢花」神秘禮物驚艷全場

母親節「有錢花」神秘禮物驚艷全場

南投祖孫共學歡度母親節

南投祖孫共學歡度母親節

西螺鎮公所展出模範母親照及銀髮佳偶生活的點滴

西螺鎮公所展出模範母親照及銀髮佳偶生活的點滴

台南安平圖書館辦借書送卡片或花

台南安平圖書館辦借書送卡片或花

關鍵字：

全國電子母親節折扣家電冰箱洗衣機金小萬dyson2020母親節

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面