五月感恩季！帶媽媽出遊不用飛日本　台版兼六園讓媽媽免費玩

▲成美文化園庭園景觀與日本三大名園之一的「兼六園」貌似，部分網友將它譽為台版「兼六園」，是中部地區熱門打卡地點。



圖、文／彰化永靖成美文化園提供

母親節將至，南彰化最具歷史人文氣息與觀光休憩功能的成美文化園，為慰勞媽媽們的辛勞，特別在五月感恩季提供媽媽免費入園方案，凡是二、三代同堂的媽媽們一起遊園，或媽媽與子女同行，媽媽們憑身分證入園。

請繼續往下閱讀...

成美文化園為南彰化永靖地區最具歷史人文景觀的精緻庭園空間，園內擁有國寶級匠師近代修繕的百年客家古厝「成美公堂」與匠心獨具的百年古樹之家「和園」，由於庭園景觀與日本三大名園之一的「兼六園」貌似，部分網友將它譽為台版「兼六園」，是中部地區熱門打卡地點。

成美文化園指出，園區內的「成美公堂」為頂新魏家古厝，不僅是國內二十大古厝，也是彰化縣歷史建築。公堂始建於西元1885年，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充有感於國內缺乏可傳承的知名建築，2005年起聚集多位國寶級古法建築師傅與工藝大師，以7年時間讓百年古厝風華再現，堂內的新造彩繪為國寶級畫師陳壽彝晚年遺作。

成美文化園指出，公堂內處處皆故事，像是第二進廂房過去曾住著永靖傳奇人物魏馬良，她是七房魏當仁的妻子，從小習武，傳說會飛簷走壁，年老仍身手矯健，1994年以111歲高齡去世前，為彰化縣最長壽的人瑞。

當年隸屬八房的魏氏兄弟一家九口擠在公堂4坪房間內生活，住在隔壁房的嬸婆魏馬良無子嗣，便將孩子們接到房裡當成親生孫子疼惜，孩子們喚魏馬良為阿ㄆㄛ（客家讀音，奶奶之意）。魏應充先生為感念魏馬良女士無私的愛，整修古厝時特別將其房間與擺設保留，供後人留念。

為慰勞媽媽們的辛勞，成美文化園5月起特別以康乃馨、百日草等紅色系花草布置園區，並在本月提供兩種媽媽免費入園的方案，5月31日前，二代以上同堂的媽媽們一起遊園，或媽媽與子女同行，媽媽們均可憑身分證享一次免費入園機會。13歲以上子女及其他同行者，入園需認購在地小農盆栽，免費入園的媽媽不另外贈送小盆栽、導覽與其它園區優惠。

網址：https://www.cmcp1885.com/reservation.html