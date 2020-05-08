向醫護致敬衝母親節慶檔期　南投推觀光旅宿優惠專案

▲▼南投縣感謝防疫醫護辛勞，同時衝母親佳節檔期，推出觀光旅宿優惠專案。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣政府與縣內觀光旅宿業者，向第一線防疫人員致敬，並歡慶母親節，分別在5月12日「國際護師節」推出優惠活動，同時也推出多項母親節優惠活動感謝偉大的母親們，相關訊息公佈南投官方網站「走進南投」南投觀光旅遊網。



為了感謝防疫醫護人員及偉大母親的辛勞，南投縣政府8日在泰雅渡假村，由南投縣長林明溱致贈紀念品，給南投縣護理師公會理事長廖靜珠。林縣長並宣布指出，醫護人員從5月9日到17日，前往清境高空景觀步道及竹山瑞龍瀑布園區等縣管遊樂區，可憑職業證明享受免費入園優惠。

此外，5月12日「國際護師節」當天，持醫護人員合法證明文件的醫生、謢士及藥師，另可享受日月潭日月之星遊艇，提供免費1日搭船。采棉居寢飾文化館提出免費寵物抱枕DIY體驗，以及泰雅渡假村、九族文化村、溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區、奧萬大國家森林遊樂區、虎頭山虎嘯山莊、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區、信義琉璃光之橋提供免費入園優惠，清境老英格蘭莊園則提供醫護人員，專案88折優惠到6月底止。

縣長林明溱指出，南投縣有許多優質的戶外景點，歡迎大家在防疫之餘，避免群聚，多走出戶外，擁抱大自然，來南投森呼吸，縣府也將輔導縣內觀光業者以及旅宿業者，加強消毒並落實防疫工作，帶領業者共同度過困境。

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