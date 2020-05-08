ATM旁撿到400萬！19歲大學生選擇交給警察...媽感動：我的驕傲

實習記者施怡妏／綜合報導

美國新墨西哥州阿布奎基市（Albuquerque, New Mexico）19歲青年努內斯（Jose Nuñez Romaniz）3日在提款機附近發現一個透明塑膠袋，裡面裝有一大疊20元和50元的美金，總金額高達13.5萬美元（約新台幣406萬元），善良的他選擇報警交給警方處理，警局也因此頒獎表揚他的優良行為。

根據CNN報導，努內斯表示，「看到一堆現金的當下我很震驚，不知道該怎麼辦，我以為我在做夢」，各式各樣荒謬的想法都在腦中浮現，「惡作劇的把戲？有人要從後面綁架我？」但他卻沒有想過要把這筆錢占為己有，於是決定報警，交給警方來處理。經過調查發現，這一袋現金是用來補充提款機裡的現鈔，包商離開時忘記帶走。

努內斯是一名大學生，兒時的夢想是成為犯罪現場調查員，他也深深記著父母的教誨，「要腳踏實地做人，偷來的錢不會比較好，那筆錢也不會成為你的。」他的父母是墨西哥移民，目前開店銷售床墊。母親得知事情後感動表示，「我為他感到驕傲。」

阿布奎基市政府和警察局也在7日頒獎表揚他，鼓勵他可以去應徵警察助理的工作。努內斯的善良也獲得外界的肯定，一家電台送他6張新墨西哥大學美式足球賽門票，至少三家企業送他500元美金（約新台幣1.5萬元），其中一家餐廳還加碼贈送100美元（約新台幣3,000元）的禮券。