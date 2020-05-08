新莊里長30人旅遊團「國台辦食宿全包」　違反選罷法起訴

▲新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

記者劉亭／綜合報導

新北市新莊區中宏里洪姓里長去年假借實現當選新莊區里長聯誼會主席承諾，邀約新莊區里長前往大陸旅遊，但團員們飛抵後驚覺，全程由國台辦買單，還要求「要幫國民黨選上」。新北地檢署7日依照違反選罷法起訴洪男。

起訴指出，今年1月11日立委選舉前，洪男身為新莊區聯誼會主席，提出要實現當選承諾「免費招待里長出國旅遊」，邀約新莊其他區里長及家屬30人參加2019年11月18日-22日的「深秋江南遊5日」，但洪男卻在出發前，自行更改行程。

團員們抵達後才發現是由南京市台辦免費招待交通、食宿，在用餐期間國台辦人員更逐桌敬酒，要求團員們支持符合九二共識的政黨及立委候選人，引起眾人不滿，向洪男抗議團費太貴。原本行程里長免費，家屬每人團費2萬1千元，返台後洪男退款家屬每人1.1萬元。

根據《自由時報》報導，庭訊時，出席團圓證稱，洪男明知時機敏感，要求團員們不可流出旅遊內容，也不要上傳照片到LINE或臉書；承包旅行社表示，規劃行程臨時被取消，只收了洪男機票費及機場接送費42萬元。

洪男也當場承認犯行。參與行程的團圓中，有28人戶籍都在新莊，有投票權，檢方認定洪男涉違反幫助對於有投票權人行求為一定投票行為罪嫌，將他起訴。

►戴口罩更要保養