香港經濟深度衰退「有記錄以來最差」！　林鄭月娥認局面嚴峻：加大投資

▲香港經濟受新冠肺炎影響。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

面對香港經濟陷入深度衰退，特區行政長官林鄭月娥5日強調，2020年第一季香港本地生產總值年增率下跌8.9%，這一跌幅是香港有記錄以來最差，也多於預期，比回歸後的亞洲金融風暴、遭遇「SARS」疫情、全球金融海嘯等時期更差，「特區政府會多做逆週期措施，加大投資，力保香港經濟。」

當天上午，林鄭月娥出席行政會議前會見媒體時表示，2020年第一季香港本地生產總值各組成部分，差不多全面下跌，包括香港經濟原動力-貨品進口和出口，服務輸出和輸入，私人消費開支，以及本地固定資本形成總額，僅只政府消費開支一項出現增幅。

林鄭月娥回憶，在1998年至1999年亞洲金融風暴期間，特區政府的財政狀況不太理想，所以進行了一連串「瘦身」工作，包括推行公務員自願退休計畫，以減省支出。

▲香港經濟陷入深度衰退。（圖／路透）

但她強調，面對當前嚴竣的經濟局面，特區政府立場明確，認為要多做一些逆週期措施，包括加大投資和繼續政府開支，力保香港經濟。

林鄭月娥表示，特區政府已先後推出多項紓困措施，包括「防疫抗疫基金」下的兩輪措施和2020至21財政年度政府財政預算案的大規模逆週期措施，涉及總金額接近2900億港元。

她還說，特區政府的基建工程也不會停頓下來，能為香港本地經濟及勞工市場帶來緩衝作用。

林鄭月娥再次呼籲，特區立法會儘快通過本年度政府財政預算案，以及加速審批特區政府提交予財務委員會及其轄下工務小組委員會的工務工程項目撥款申請。

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