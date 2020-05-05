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GDP創新低、五一陸客團掛零　香港現「深度衰退」危機

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▲香港,新冠肺炎,酒吧。（圖／路透）

▲疫情衝擊香港的經濟和觀光。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

在新冠肺炎疫情的影響下，香港日前發布的2020年首季GDP、金管局外匯基金投資雙雙跌破歷史紀錄，加以五一期間陸客掛零，有陸媒分析坦言，香港正面臨20年來最大的衰退危機，香港財政司司長陳茂波也承認，香港經濟陷入了「深度衰退。」

據了解，以金融、貿易、觀光旅遊等為重要支柱的香港經濟，在疫情期間受到嚴峻打擊，適逢大陸五一長假於今天結束，統計該黃金周期，赴港旅遊的陸客從去年同期的一天50萬人，銳減到119人，團客部分則直接掛零。香港旅遊業聯業工會聯會理事長梁芳遠甚至直呼，五一小長假香港不是黃金周，而是「黑炭周。」

▲香港,電子手帶,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲香港民眾在機場也相當謹慎。（圖／路透社）

除了觀光旅遊以外，受限於消費、投資顯著收縮，國際貿易受大陸復工延後、西方疫情嚴峻等影響，香港特區政府統計處4日公布，2020年第一季，香港地區生產總值(GDP)按年實質下跌8.9%，創1974年有紀錄以來的最大跌幅。

同日，香港金融管理局(金管局)亦宣布同期外匯基金投資表現，於第一季累計虧損861億港元，也創下單季最大虧損的歷史紀錄。

工銀國際首席經濟學家、董事總經理程實在接受《中新社》專訪時稱，上述數據反映了，新冠疫情自1月中旬暴發並演變成大流行以來，對香港經濟造成了前所未有的打擊。「香港經濟一季度較去年同期收縮8.9%，跌幅超過97年至98年、08年至09年兩次金融風暴時的跌幅。」

▲▼ 香港限聚令第四天又爆發抗議事件。（圖／路透社）

▲ 香港持續因反修例、限聚令等因素爆發抗議事件。（圖／路透社）

陳茂波提到，「我們（香港）經濟的三頭馬車——出口、消費和投資開支，三頭馬車都可以說是『死火』了」，尤其是在前兩年開始的中美貿易磨擦、去年的社會事件和暴力衝擊以至近期的新型冠狀肺炎疫情的影響下。

在此之下，香港的失業率於3月時達到4.2%，為9年多以來新高，中銀香港首席經濟學家鄂志寰直言，目前的艱難局面，還可能繼續對資本市場帶來負面影響。但他也提到，隨近日大陸和香港疫情有所緩和，應不至於過度悲觀，惟仍須關注全球經濟衰退的程度，以及短期較難恢復的旅遊消費、企業倒閉、失業率等，對發展造成的打擊是否仍未完全地反映出來。

目前，香港現存新冠肺炎確診者136例，累計確診1040例、死亡4例、治癒900例，若放在全大陸的範圍來看，與31個省市區一同比較，香港現存確診數僅次於黑龍江省的212例，排名第二。
 

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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