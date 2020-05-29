爭搶平板大吵！10歲女童遭哥哥持鐵鎚狠砸　頭骨碎裂慘死

記者吳孟臻／綜合報導

哈薩克塔拉茲（Taraz）發生一起手足相殘的謀殺案。年少的兄妹爭搶使用平板電腦，進而大吵一架，15歲的哥哥懷恨在心，趁晚上妹妹熟睡，手持鐵鎚多次重擊她的腦袋，造成妹妹頭骨碎裂慘死。

事發當天，10歲的露達（Luda）想向哥哥阿列克謝（Aleksey）借平板來讀書，但遭到拒絕。住在隔壁的鄰居邁爾扎赫梅托娃（Shynar Myrzakhmetova）表示，聽到兄妹倆在庭院吵架，後來看到阿列克謝手裡拿著鐵鎚，但沒有想太多。

沒想到這就是悲劇的開端。阿列克謝在夜晚用鐵鎚砸死妹妹，再把她的遺體丟到靠近鄰居家圍籬的街上，接著換了一套衣服，並緊張地告訴父母妹妹不見了。全家人焦急地在附近尋找，阿列克謝也「很入戲」假裝幫忙搜尋，慢慢引導家人找到屍體。

鄰居高斯特娃（Kristina Gosteva）表示，露達的死狀相當悽慘，當救護人員抬起遺體，一部份的頭骨還掉了下來。

經過警方調查，在屋內找到阿列克謝殺人時穿的衣服、鞋子，以及凶器鐵鎚，上面沾滿露達的血。阿列克謝坦承犯罪，如果判刑確定，將面對最高15年的刑期。

根據《Dailymail》報導，阿列克謝是個喜歡玩電玩的男孩，而露達是個聰明且活潑的小女孩、喜歡學習。

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