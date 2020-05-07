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桃園敏盛醫院受「詐保案」波及　7/1起30餘外科醫師恐暫失業

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▲桃園敏盛醫院7/1起30餘醫師恐暫失業

▲桃園敏盛綜合醫院在桃園立足45年，以鄉親首選醫院為短期目標。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，桃園敏盛綜合醫院總裁楊敏盛7日於臉書Po文指稱，該院日前收到健保署函文將執行前副院長李威傑教授違法案，自7月1日起全院大外科住院項目，不予給付為期1年，如此一來，恐造成30餘位優秀的外科醫師失去工作權一年，近20萬人次包含急重症的鄉親，在未來一年需輾轉外地或他院尋求服務，造成就醫不便。

楊敏盛指出，最近敏盛醫療體系所屬的敏成公司，因抗疫有功，甫榮獲小英總統的親臨嘉勉，同仁士氣受到很大的鼓舞。未料日前健保署忽然來函要執行該院前副院長李威傑教授違法案，自7月1日起全院大外科住院項目不予給付為期1年，全院千名同仁獲悉，莫不惶恐不安！

▲桃園敏盛醫院7/1起30餘醫師恐暫失業

▲桃園敏盛綜合醫院在桃園立足45年。（圖／翻攝自網路）

楊敏盛說，李案仍在訴願中，尚未結案，不知何故在全國醫療機構繃緊神經，對抗新冠病毒的時刻突然來亂，令人費解。而該院針對李威傑教授違法案，過去一直據理力爭，所持理由如下：

1. 醫院只因監督不周接受處分，但處罰之重不合比例原則。2.如依處罰執行，將有30餘位優秀的外科醫師失去工作權一年，醫者何辜？3. 將有15-20萬人次包含急重症的鄉親，在未來一年需輾轉外鄉或他院尋求服務，患者何辜？4.如此連坐處分與歷史上的抄家滅族有何差異？

何況，敏盛在桃園立足45年，受健保署委託照護被保人健康也已30餘年。一直以來追求服務品質不遺餘力，是國內第一家通過JCI評鑑的區域醫院，以鄉親首選醫院為短期目標，以為台灣醫界找出路，為健康產業創價值為長程目標，每天兢兢業業，不敢稍怠。

醫學的專業自主性和醫療行為效果的不確定性，使管理上產生難以避免的盲點，無法完全精準，滴水不漏，是眾所皆知。距7月1日尚有時間，該院相關主管當盡所能尋求各種管道，據理力爭，減少傷害，同時要嚴肅檢討，消除管理盲點，避免再度犯錯！

據指出，桃園敏盛綜合醫院前副院長李威傑於2016年9月遭檢舉涉嫌勾結保險黃牛，竄改病患醫療項目，詐領保險公司理賠和龐大的健保給付。

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