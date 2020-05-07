「轟隆、轟隆」半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台連下2天時間曝

▲今晨雷達回波圖顯示有旺盛對流移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北部5縣市大雨特報！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（7日）清晨有明顯對流移入，新竹以北雨勢會比較大，預估這波降雨到上午、中午之前；下周一、下周二鋒面通過加上東北風增強，全台有短暫陣雨或雷雨，其中北部高溫估下降7度。許多北部網友半夜被大雷雨驚醒，直呼「新竹大雷雨」、「桃園平鎮閃電+大雨ING」、「真是被突然滂沱大雨吵醒。」

►大雨特報

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台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣

►高溫資訊

橙色燈號：

今中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

黃色燈號：

屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局說，對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今清晨至上午新竹以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局代理局長鄭明典也在臉書貼出今晨閃電即時觀測圖，「轟隆、轟隆！北部雷雨胞通過。今年到現在，雷陣雨的次數有點少，留個紀錄！」

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北部比較涼，高溫稍降至29、30度，中南部仍有34、35度；氣象局有對南投縣、台南市、高雄市、屏東縣發布「高溫資訊」。

▼鄭明典貼出今晨閃電即時觀測圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，今晨這波水氣過後就比較不會下雨，今和周五東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部雷陣雨；周六水氣比較少，各地高溫炎熱。

李孟軒表示，周日鋒面接近，但可能時間落在下半天甚至晚間，北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後花東、中南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。

李孟軒提醒，下周一、下周二鋒面通過加上東北風增強，全台有短暫陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部雨區較廣；溫度方面，北部下降比較多，高溫約降7度至28度，低溫降到22度，中南部也有降溫，中部約30度、南部31度。他指出，下周三後東北風減弱，氣溫回升、降雨減少。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）