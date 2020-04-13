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疫情影響換季收納　Top1單月訂單爆增20倍擠下衣物箱

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東森購物收納（圖／翻攝自東森購物網）

▲針對近期換季收納需求，東森購物推出收納籃、整理箱與收納櫃等多項商品超值優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫期間，民眾宅在家的時間變長，如何打發時間成為熱門話題，而最近正好處於換季時節，動手收納、整理佈置居家空間讓人在家有事做，亦帶動收納商品網購熱搜成長6倍，不過也因為受到疫情影響，在一份Top5收納熱銷榜中，口罩夾銷量爆增20倍，從收納榜脫穎而出奪冠。

東森購物近期推出「真心良品　小資收納術」相關商品6折起，多項收納籃、整理箱與收納櫃等祭出超值優惠，讓消費者在家輕鬆收納、整理房間舒適又愜意。另根據站內統計發現，居家收納商品熱門排行榜前3名分別為：噴霧式酒精分裝空瓶（8入組）、Incare 移動式三角落地衣架與智慧感應式垃圾桶，其中防疫意識高漲，噴霧式酒精分裝空瓶熱銷也帶動整體居家收納業績成長。

口罩收納（圖／生活市集提供）

▲口罩已成為每天隨身必備配件，不少人講究使用收納盒，把口罩好好的收起來，防塵防潮避免被汙染。（圖／業者提供）

換季收納買氣浮現，Yahoo奇摩拍賣觀察「收納架」關鍵字熱搜月成長狂飆6倍，但有別過往，受疫情影響，「口罩收納盒/收納夾」成為近期最搶手商品，單月訂單量飆升20倍，強登「Top5收納熱銷榜」冠軍，其次依序為衣物收納箱、棉被收納袋、收納籃、真空收納袋。瞄準消費者需求，4/1～5/10期間，拍賣訂單滿99元選取萊爾富超商取貨即可0元免運。

生活市集推出「居家新美學」專區，精選客廳家具、臥室寢具、居家燈飾等近300項人氣爆品，全面免運下殺3折起，另綜觀專區商品近一個月買氣數據，寢具床墊、居家家飾、大型家俱櫃子分別躍升3大熱銷品類，其中寢具、居家收納櫃皆以3,000元有找的實惠品項最受青睞，同樣熱賣的還有「抗菌記憶床墊」，近一週整體銷量較前週爆增2.3倍。此外，針對居住空間有限的租屋族，另分別推出「全民收納王」、「小浴室大質感」等兩大專區，囊括廚房收納、客廳收納、衛浴佈置等數百樣夯品，祭出當月超值破盤下殺價。

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