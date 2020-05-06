藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

▲台南市環保局藏金閣5月份網路拍賣會好禮不斷，拍賣品件件拍照上架，讓民眾母親節在家可以輕鬆逛拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣5月份網路拍賣會要開始！5月份的拍賣會結合母親節推出網拍競標區得標前100名，就送防疫精品布口罩；母親節當天陪媽媽盪藏金閣購買商品，贈玻璃保鮮盒一個，好禮不斷，藏金閣將修繕後精美的家具一件件拍照上架，讓民眾母親節在家可以輕鬆逛拍賣！

市長黃偉哲說，喜愛尋寶的民眾千萬別錯過5月主題商品：50年代檜木菜櫥、檜木桌櫃與捷安特公路車，皆是時代美學的代表作。其中一座檜木台式菜櫥，保留了絕版十字壓花毛玻璃（銀星）搭配綠紗門，完美呈現日式復古的歷史風華。此次更推出母親節專屬的網購商品，由美學班製作的紙塑作品、時尚長短手提袋…等，歡迎熱愛手作商品的民眾盡情選購。

環保局長謝世傑表示，藏金閣母親節網拍拿好禮，只要5月網拍競標區得標前100名，就送防疫精品-布口罩（每個帳號限獲獎1次），並鼓勵民眾5月9日當天陪母親到藏金閣，在平日或平價商品區購買商品，出示身分證證明後，贈玻璃保鮮盒一個（限100名，完成1件商品消費每位媽媽送1個）。網拍競標區商品競標時間為5月9日星期六上午8時至5月11日星期一中午12時整，為了公平競爭，若截止投標前5分鐘有人下標，系統將自動延長分鐘截止，讓有興趣的民眾仍有喊價的機會。

環保局表示，民眾只要上藏金閣網站申請加入會員（https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp），取得會員資格後即可參加競標或購買網購商品，網購區商品以完成付款先後順序出貨，如遇有缺貨則需等待1-3個工作天補貨。取貨時間除了行政機關上班日時間外，增加開放結標當週六（5月15日）上午9時至12時，取貨方式，也可考量物件大小，選擇現場取貨、宅配或郵寄。

歡迎民眾至藏金閣網站/網拍競標區或/網購商品區預先了解競標規則及網購方式說明，或來電（06）2352011洽詢。防疫期間，藏金閣每日以漂白水進行全館消毒，進入人員量體溫及以酒精手部消毒，為保護自己也保護他人，進入本館民眾請佩戴口罩。

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