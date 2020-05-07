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男大生提超狂要求！國中妹傻傳「高清肉照」…還赴約壞壞：星期天幫你X出來

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲男大生向國中妹要裸照，再約去摩鐵開房間，下場曝光。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

桃園一名18歲陳姓男大生於交友軟體上結識一名13歲國中妹花花（化名），不但大膽開口向花花要裸照，還邀花花共赴摩鐵開房間，直到花花母親發現後報警處理，整起事件才曝光。一審桃園地院判陳男有期徒刑1年10個月，緩刑3年，案經上訴二審後，高等法院駁回，全案仍可上訴。

判決指出，陳男於2017年4月至2018年5月間傳送「如果我跟你要全裸的或約妳會選那個啊」、「就運動內衣脫掉然後用手遮點拍」、「那拍乳溝呢」、「不是脫嗎哈哈」、「全身跟臉」、「全身不遮」、「對全裸」等語句，引誘花花拍攝裸照給他看，以滿足自己性慾。

然而，陳男取得裸照後竟不滿足，大起色心，直接主動邀約花花到旅館開房間；事後，花花母親察覺有異狀，追問之下才知道女兒竟偷嘗禁果，非常氣憤，趕緊報警處理，並且提告陳男。

陳男當庭坦承犯行，而法官勘驗對話紀錄中發現花花曾傳「星期天幫你舔到射出來」等語句，且文字間多有曖昧情愫、聊天頻率密集，認定兩人有發展情誼而互有情慾，並非受到威脅。不過，因花花未滿14歲，卻與陳男發展性關係一事，最終陳男遭高等法院依要求使少年製造猥褻行為之電子訊號、對於未滿十四歲之女子為性交罪，判有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，提供120小時義務勞務，並於判決確定日起1年內，接受法治教育課程2場次，全案仍可上訴。


►拍照拍不完

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