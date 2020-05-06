渣人夫說要娶「多次無套」！她收正宮傳訊　崩潰怒告侵害貞操...結局哭了

▲毛毛憧憬婚姻，把身心都交給黃男，甚至多次讓他「無套」，直到收到黃妻的訊息，才知道自己竟淪為小三。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫pxhere）

記者羅志華／台北報導

女子毛毛（化名）控訴，黃姓人夫隱瞞已婚身分，在交友軟體上承諾她以結婚為前提交往，她因憧憬婚姻、認定黃男就是那個「對的人」，在交往期間多次同意與黃男「無套」發生性行為，直到2人交往4個多月後，她收到黃男妻子傳訊要告，才驚覺自己成了小三，怒告黃男侵害貞操權求償66萬，北院日前判毛毛敗訴。

毛毛主張，黃男自2019年8月間，在交友軟體「Cheers」與她認識後，於交往期間不時提到結婚、同居等話題，讓她也放心把自己交給黃男，不料2020年1月間，竟收到黃男妻子傳訊「宣示主權」，讓她得知真相後身心受創極大。

黃男坦承隱瞞已婚身分和毛毛發生性行為，但都有經過毛毛同意，且也沒對她身體造成傷害，認為毛毛求償無理。

法官認為，所謂「貞操」，在傳統上是指在婚前不與他人發生性行為，而僅在婚後與配偶有性關係，然而毛毛自願與在婚前黃男發生性行為，黃男並沒有侵害毛毛的「貞操權」，另外，毛毛雖稱讓黃男「無套」害她身體受創，卻沒提出證據，認定毛毛求償無理，判黃男免賠。

生火了！連我媽都用到發光