「血液淨化」救回新冠重症患　張上淳：是否一體適用待觀察

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部桃園醫院一名新冠肺炎重症患者，經「血液淨化」合併持續性腎替代療法，成功脫離呼吸器，並有望在母親節前返家。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，對於正向治療結果感到高興，但是否能所有個案一體適用，科學上需要多一點證據。

衛福部立桃園醫院副院長王偉傑今（7）日指出，該名重症患者為52歲女性，3月15日確診、24日出現肺浸潤、插氣管內管治療，3月26日轉至部立桃園醫院負壓隔離加護病房，在3月30至4月1日，連續3天施做俗稱「血液淨化」的血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，成功移除體內細胞因子改善免疫風暴，個案於4月15日移除氣管內管，17日練習床邊支撐坐立，可用紙筆與家屬溝通。

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院長徐永年說，此治療方式已被國際期刊正式接受，相較於藥物治療，透過「血液淨化」治療方式沒有藥物副作用帶來不良影響，期許未來能以此治療挽救更多重症患者。

張上淳在記者會上被問到此事回應，病毒感染嚴重時，會產生細胞激素風暴，H7N9大流行時，有些病例的介白質6非常高，雖然市面上已有此類藥物，但也有另一思維是利用血漿置換，把過高的細胞激素移除，減少傷害發生。很高興桃園醫院在治療個案後出現好結果，但是否能一體適用，在科學上需要多一點證據。

該名個案主治醫師，桃園醫院胸腔內科技重症醫師陳又誠說，個案已於4月15日移除氣管內管，17日開始練習床邊支撐坐立，並可以紙筆或LINE通訊軟體與家人溝通，血漿置換合併持續性腎臟替代療法其優點如下可保護血管功能、不影響血壓且大多數毒素皆可清除，即使對其他病患無成效，但也沒有任何副作用，很感謝院方給他們機會透過血液透析方式為患者提供新的治療方式，這也是治療新冠肺炎另一種選項。