國內首座「方艙檢疫站」曝光　花200萬12天完工！防堵小港機場境外移入案

▲小港醫院7日舉行防疫組合屋啟用典禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，高雄市的港口和機場就成了國門防疫第一線，鄰近的市立小港醫院更是防疫重點醫院。為了避免有症狀患者與一般就診民眾產生接觸機會，小港醫院斥資逾200萬元，在12天內打造「檢疫觀察區組合屋」，日後即可於院外更有效率地完成採檢工作，提升整體防疫規格。

中鋼公司與聯鋼營造公司發揮材料及建築專業，在疫情期間送上暖流，在小港醫院第一停車場內就地打造「檢疫觀察區組合屋」，短短12天內即完工。裏頭共設置10間病室，包含救護站、採檢專區、等待區、庫存區，並配有獨立空調系統、感應式洗手台等設施。

請繼續往下閱讀...

▲▼受檢民眾要自己過卡掛號，並填寫TOCC問題。（圖／記者吳奕靖攝）

為了避免交叉感染機會，受檢民眾一律採取分流制，依照動線標誌，「順時鐘」走單一通道完成檢驗程序，若是新冠肺炎疑似患者，就可以在組合屋內進行診斷、採檢，迅速區別感染風險級別，並對應出需進行的處置及治療。

高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒解釋，一般民眾如果要進到醫院急診室，得先在急診室門口的檢傷站掛號，其他患者則是在大門口進行篩檢，假設遇到有新冠肺炎相關症狀患者，就會由醫護人員轉診到檢疫門診，但是檢疫門診卻是在急診室檢傷站旁邊，因此可能產生交叉感染問題，因此就在第一停車場設置「檢疫觀察區」取代原有的檢疫轉診區。

▲▼醫師穿著防護衣進行問診，篩檢順序也盡量避免和患者接觸。（圖／記者吳奕靖攝）

陳煌麒指出，第一線護理站盡量不和患者有接觸機會，因此病人是要自己拿出健保卡進行過卡掛號，並且在上方螢幕填寫TOCC等問題，才會進入第二步檢疫專診。醫師著完防護裝備後，就會透過廣播系統呼叫病人進入診間問診，接下來是進到X光車進行胸部攝影檢查，最後才是進入採檢專區。

▲高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒。（圖／記者吳奕靖攝）

►他奶奶的美麗小秘訣