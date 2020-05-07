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社會 社會焦點 保障人權

欠3000元遭9人刀棍凌虐致死　死者頭七家屬收「關鍵影片」

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張男因3,000元債務，就遭李嫌等人持刀棍凌虐致死。（大同分局提供）

圖、文／鏡週刊

台北市大同區發生一起駭人聽聞的凌虐致死案！一名男子因積欠3,000元債務，遭人強押至迪化街一處民宅逼債，用棍棒、刀械凌遲毆打，被害人不斷求饒，但自稱「天道盟太陽會」份子的惡煞仍不罷休，持續對他施虐。眼看被害人沒了氣息，趕緊叫來救護車後開車逃逸，最後被害人仍不治身亡。

4月29日，住在台北市的一名21歲張姓男子，晚間在街上突遭一群黑衣惡煞押至位於迪化街的一間民宅，惡煞持球棒、高爾夫球桿、刀械，直朝張男身上招呼。張男因不堪疼痛，多次哀求惡煞停手給予其解釋機會，但為首的22歲李姓嫌犯完全不理會，甚至直嗆：「我天道盟太陽會的，底下4、50個年輕人，我這個分會都可成立一個堂口了！」繼續朝被害人攻擊毆打，手段相當殘忍。

等救護人到來，李嫌等人趁亂開車逃逸。（大同分局提供）

最後奄奄一息的張男倒在地上一動不動，李姓主嫌見苗頭不對，才撥119將被害人送醫，所有人則趁亂開車逃逸，最後在新北市石門區落網。玄奇的是，張男頭七當天，家屬竟收到他遭人凌虐的影片，整個過程長達12分鐘，同時也被人PO上臉書社團，似是要還被害人一個公道。

警方查扣嫌犯等人施虐的凶器。（大同分局提供）

李嫌等人當街擄走被害人，押往民宅中施暴討債。（大同分局提供）

李嫌落網後辯稱，張男20年前積欠其父20萬元，自己要幫父親討回欠款，因此教訓死者；不過警方立即戳破其謊言，認為死者年僅21歲，不可能在20年前向兇手父親借錢，並勘驗李嫌等人行兇的影片，發現張男僅因積欠3,000元債務，就遭凌虐致死。

李嫌被警方移送法辦，已遭北檢收押。（大同分局提供）

警方將李嫌等5名嫌犯移送北檢複訊，有4人遭收押。由於影片中還有另外4名男女，警方目前仍持續追緝，要將所有共犯查緝到案。


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