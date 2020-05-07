AirPods Pro更新韌體2D15！ 蘋果提供2招解決聲音不穩問題

▲AirPods Pro推出 2D15 軟體更新。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／外電報導

蘋果在去年底為 AirPods Pro 推出 2C54 軟體更新後，今天又再度為 AirPods Pro 發布更新，把先前版本升級至2D15。

不過目前蘋果還沒有發表關於本次更新的細節。先前有一些AirPods Pro用戶的吐槽稱降噪能力大不如前，尤其是自11月耳機的版本2B588發布之後。

AirPods Pro‌更新通常包括性能改進、錯誤修復和功能調整。正如《9to5Mac》所指出的，蘋果現在已在其中的兩個支援文檔中解決潛在問題，為受影響的用戶提供故障排除。

對於遇到噪音消除問題的用戶，蘋果首先說要確保在連接的iPhone、iPad、iPod touch或Mac上安裝了最新的軟體。

如果說降噪仍然無法正常工作，蘋果表示要清潔AirPods Pro頂部的網格，並指出如果下面突出顯示的區域堆積了碎屑或耳垢，有時會影響降噪，這種堆積可能會導致低音損失或環境噪聲增加。

▲AirPods Pro網格。（圖／翻攝自macrumors）

自發布新的2D15版本後，關於噪聲消除的回應，有些用戶表示有改進，有的用戶則認為沒有變化，用戶可到「設定>一般>關於本機>AirPods」裡檢查是否已更新到最新版本。