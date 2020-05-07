獨／錢櫃大火北市懲處名單下午公布　消防副局長畢幼明10餘人在列

▲台北市消防局長吳俊鴻。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

林森錢櫃大火釀6死意外，而消防局長吳俊鴻日前因督導不周已口頭請辭，但仍未獲准，他的動向引發關注。北市政風處7日已提出調查報告及懲處名單，副市長黃珊珊將在下午3點30分統一回應。據了解，懲處名單最高層級為副局長畢幼明，其餘為承辦人員等基層。

錢櫃林森店4月26日發生大火，造成6人死亡，也燒出公安疑慮。不少議員都把矛頭指向消防局稽查疏失，甚至質疑4月22日稽查僅20分鐘，而吳俊鴻日前向市長柯文哲口頭請辭，不過柯文哲堅持要等到7日調查報告出爐後，再決定他的去留，黃珊珊也將在7日例行的疫情會議後說明。



據了解，政風處調查報告分三大面向，包括安檢人員、行政督導、以及幕僚作業。對於飽受議員質疑4月22日錢櫃稽查，調查認為，第一線安檢人員執行上不夠周延，沒有如實反映現場，因此有缺失；指揮官帶隊未落實監督，也有缺失，幕僚行政作業上，則是表單上傳系統等制度問題被檢討，調查報告將再送廉政委員會外部審查。

此外，政風處也提出初步懲處名單，包含消防局副局長畢幼明，以及科長、科員等相關承辦人員，建管處部分，則是科長以下受到懲處，總共10幾位，將移送考績委員會，決定懲處程度。

至於已提出請辭的吳俊鴻，由於他是政務官，已表達要負政治責任，柯文哲將再定奪他的去留，或是否對他懲處。北市副發言人戴于文指出，相關細節，下午由副市長黃珊珊統一回應。