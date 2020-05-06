北市促錢櫃：即刻預付罹難者家屬「200萬元賠償金」

▲台北市林森錢櫃ktv大火。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店大火釀6死，北市政府法務局6日指出，錢櫃公司已承諾針對4月26日發生之火災事故，即刻預付罹難者家屬200萬元賠償金，另加發目前仍在加護病房之傷者10萬元慰問金，富邦產險公司亦承諾將協力儘速賠償被害者及其家屬相關損失。

法務局表示，錢櫃先預付200萬賠償金，但是賠償金額絕對不只200萬元，之後無論家屬和解或是訴訟之後，一旦確定賠償金額，錢櫃公司需再補足賠償金額，預付200萬賠償金會請錢櫃盡即刻給家屬。

法務局表示，因錢櫃公司對成立信託專戶未有正面回應，5日再次邀集錢櫃公司及富邦產險到局召開第二次調查會議，錢櫃公司表示針對本事故，公司有資力且絕對負責到底，暫無開立信託專戶之計畫；為保障受害者及其家屬權益，法務局即刻要求該公司研議預付部分賠償金予罹難者家屬，並提高重傷者之慰問金。

法務局說明，錢櫃公司於會中承諾，為使罹難者家屬能安心治喪，將先預付200萬元賠償金，另針對目前仍在加護病房之傷者，再提供10萬元慰問金，以展現賠償誠意。富邦產險公司亦於會中表示，將全力協助錢櫃公司，從寬、從速辦理後續理賠事宜。

法務局進一步表示，除錢櫃公司承諾預付賠償金及加發慰問金外，也要求該公司應積極關懷所有受害者及其家屬，並定期向市府回報關懷處理進度，法務局將於5月8日召開受害者及其家屬法律權益保障說明會，收集受害者及其家屬意願及訴求後，安排調解會議，協助受害者請求賠償。

受害者或其家屬若有任何法律疑義，可撥打1999轉7812或1028；於外縣市者，則可撥打(02)27208889轉7812或1028，法務局將協助提供相關法律諮詢。