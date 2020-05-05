消防局連年人力不足⋯媒事組卻佔缺　許淑華批：可以這樣玩的嗎？

▲許淑華認為。（圖／翻攝北市議會官網）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃大火燒出公安危機，也讓消防局人力不足問題浮上檯面。台北市議員許淑華5日質疑，消防局人力不足，今年缺額仍有86人，然而市長柯文哲上任以來，悠遊卡公司、文基會、秘書室人數大增，秘書處媒體事務組甚至常從各局處調人支援，佔局處的缺，「可以這樣玩的嗎？」

許淑華質疑，消防局2018年開始，每年缺額為54人、74人、86人，始終補不滿，但柯上任以來，悠遊卡公司增加48人、文化基金會增加58人。莊美珠表示，這些人不是他們管，他們管的人是北市行政機關。許淑華批評，難怪叫黑機關，愛增加多少人就增加多少人。

許淑華接著質疑，柯市府秘書處媒體事務組常從各局處調人支援，「可以這樣玩的嗎？」這些缺被占走後，還能補人嗎？這樣合理嗎？人事處科長莊美珠被逼問不敢回答，回說「可能有人力上的需求」。

許淑華批評，碰到市長就不敢講話？不是要行政中立嗎？不是市長要用什麼人你們就都可以，這樣對嗎？身為公務人員要告訴市長，什麼方式是對的，「市長用人你不能有任何意見？」莊美珠支吾不回答。

許淑華要求政風處，針對調查柯市府用人問題，悠遊卡業績下滑，增加這麼多人幹嘛？外界質疑都沒有對外說詞，文基會暴增的人力，連監察院都調查，還在呼攏監察院，請政風處應調查。

悠遊卡公司表示，悠遊卡業務20年來不斷拓展，從交通票證進入小額消費，去年又推出悠遊付，小額消費通路也不斷擴展全台都可以使用，增加部分員額乃因應業務所需。