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用對方法隨「食」化身IG生活網美　日本夯牌廚具GoodPlus+家樂福獨家換購

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▲▼家樂福,集點,家電,GoodPlus+,紅色。（圖／家樂福提供，圖經後製）

▲想拍出居家療癒系美味料理照片，利用顏色漂亮、外型時尚的餐具食器就辦得到。（圖／家樂福提供，下同）

消費中心／綜合報導

許多人滑IG，常常被精心擺設的日系風格餐桌照吸引，忍不住點進去多看幾眼，自煮的繽紛餐點搭配漂亮食器，看了就口水直流。有些美食照還會入鏡廚房、餐廳一角，不論是餐桌上的水壺、杯子，還是料理台放置的烤箱、鍋子，各式餐具家電外型好看、顏色時尚，襯托料理加倍美味，生活質感爆棚。細看會發現不少飲食IG是日本帳號，讓人好佩服日本人處處是美感的生活細節。嚮往過上這樣的精緻生活嗎？其實，想擁有高顏值餐桌、享受優雅生活氛圍不難，只要靠著便利又美型的家電，料理苦手和美感殺手也能端出一桌好菜、拍出超吸睛的IG質感美照。以簡潔設計獲得眾多好評的日本人氣家電品牌GoodPlus+就是成為生活網美的好幫手，而且到家樂福就能輕鬆加值換購，不用花大錢，居家日常一秒升級。

有時候煮了自己超滿意的料理，想拍下食物美照打卡紀念，但不管怎麼擺盤，都拍不出誘人美圖，這時先別懷疑是不是自己廚藝太差，很可能你只是少了幾件好看的餐飲家電用品。日本人氣家電品牌GoodPlus+的家電食器，以飽和紅色為餐桌帶來亮點，瓷釉材質展現大器、手感溫潤。像是多功能BBQ電燒烤盤，外型可愛，鑄鐵平煎烤盤導熱快，適合烹煮新鮮海味；改換章魚燒烤盤，約姊妹們下午茶一起手作，美美烤盤盛裝美味成品，拍照打卡留念歡樂時光，其他人看了肯定也想揪一團。

▲▼家樂福,集點,家電,GoodPlus+,紅色。（圖／家樂福提供，圖經後製）

▲日本人氣家電品牌GoodPlus+的多功能BBQ電燒烤盤，外型可愛，功能實用，是在家開趴的最佳道具。

下午茶少不了咖啡、茶飲相伴，GoodPlus+附溫度儀手沖快煮壺，深紅色高雅大方，流線型壺嘴設計讓出水更平穩；煮沸自動斷電功能讓人不必分神，聊得起勁氣氛不斷電。將煮好的飲品倒入真空保溫馬克杯，絕佳保溫效果讓午茶時光更加愜意自在。以及全球首發、復古外型設計的經典電烤箱，紅黑配色加上精巧外觀像極可愛的玩具；火力升溫達230℃，快熱節能省下料理時間，把握與親友同桌共享的溫馨時刻。美觀又超實用的GoodPlus+家電，讓料理變簡單，美型質感更成為照片最佳背景，現在入坑搶貨正是好時機。

▲▼家樂福,集點,家電,GoodPlus+,紅色。（圖／家樂福提供）

▲日常使用復古摩登的家電和食器料理美食，不但美味加倍，心情也更加分。

以往想買GoodPlus+產品都得找代購，從日本買回來，現在不必這麼麻煩，5/6起到家樂福集點就能換購！5/6～7/28集點換購活動期間，消費滿500元即贈1點集點貼紙，集滿不同點數可自由挑選兌換或加價購，全台限量只有13萬個，想要別猶豫，手腳慢沒換到就只能羨慕別人了，點開活動網址了解更多（https://lihi1.cc/dXdst）。此外，GoodPlus+還有辦公室裡的上班族最需要的真空保溫壺、輕量型真空保溫瓶，以及擺在桌上瞬間帶來異國風情的琺瑯水壺、廚房神助手平底鍋。另外，加熱、汆燙、燉煮、清蒸、油炸，一鍋萬用的法瑯蒸煮鍋，和導熱均勻又可保留食材原味、日本網友狂推的琺瑯鑄鐵鍋等眾多美型家電，等著被換購帶回家，為居家生活質感大加分。

▲▼家樂福,集點,家電,GoodPlus+,紅色。（圖／家樂福提供）

▲5/6～7/28至家樂福參加集點換購活動，消費滿500元即贈1點集點貼紙，集滿點數再加價，就能把GoodPlus+產品帶回家。

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