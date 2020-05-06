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全民瘋森友會！家樂福Switch同捆包半小時完售　愛買週五實體門市開搶

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▲愛買Switch同捆包。（圖／業者提供）

▲愛買Switch同捆包週五開搶。（圖／業者提供）

記者陳涵茵／綜合報導

全民瘋森友會Switch再先熱賣潮，量販業者今（6）日上午10點線上購物開賣「Switch、電視、健身環同捆包」，全台限量120組，短短半小時就完售。看準商機，愛買也將在週五（8日）於14家實體通路開賣「爆汗不悶Switch組」，全台限量210組。

家樂福量販6日上午10時於線上購物開賣電視搭配Switch、健身環組合，組合4萬有找，分店最快5分鐘就被搶光。明（7）日將再度開賣人氣Switch組合包，「動物之森Switch主機電續加長版＋指定5片遊戲＋鋼化螢幕貼」，指定遊戲片也會有近期超人氣的動物森友會，全台限量只有220組

▲愛買Switch同捆包。（圖／業者提供）

▲炎炎夏日Switch搭配電扇開賣。（圖／業者提供）

不僅線上搶，實體店面也預備搶一波，愛買量販全台14家實體通路將於5月8日（五）限量開賣爆汗不悶Switch組，包含「Switch集合啦動物森友會特別版主機＋富士電通16吋ECO智能遙控DC扇」組合價11768元，全台限量210組，每店限量15組，每人每卡限購一組，售完為止。開賣時間為景美店8點30、台中豐原店9點30、巨城店11點與其他11分店9點整開賣。

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