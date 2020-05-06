家樂福「Switch組合包」明天還有一波　開賣時間揭曉！全台限量220組

▲家樂福明中午12點開賣動物之森Switch主機電續加長版組合包。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

家樂福量販今（6）日上午10時於線上購物開賣「Switch、電視、健身環同捆包」，全台限量120組原計今日至8日開放購買，沒想到短短半小時就完售，十分受到消費者歡迎。業者表示明（7）日將再度開賣「Switch組合包」，全台限量只有220組，開賣時間也曝光，鬧鐘趕快先設好。

▲家樂福今開賣Switch搭配電視組合半小時就被搶光，官網只剩可單買電視選項。（圖／翻攝自家樂福官網）



家樂福線上購物今日開賣SAMSUNG55吋電視搭配一整套Switch以及近期超夯的健身環，售價只要38680元，吸引大批人瘋搶，開賣不到半小時就完售。為滿足今天沒有搶到的民眾，業者也透露明（7）日上午12時整至下午3時，線上購物將再度開賣「動物之森Switch主機電續加長版+指定5片遊戲+鋼化螢幕貼」，指定遊戲片也會有近期超人氣的動物森友會，全台限量只有220組，這次一定要緊守在電腦前，時間一到才能秒下單。

事實上因疫情關係，任天堂Switch《動物之森》遊戲可是目前最夯的「國民遊戲」，幾乎是一機難求，本月1日PChome 24H、Yahoo 購物中心終於開賣最新一批任天堂Switch主機，也是一上架就被搶購一空，官網更是直接當機，讓不少人哀號「根本就搶不到」、「選到加入購物車，然後點下去完全沒動作」，只能再等下一波開賣時間了。

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