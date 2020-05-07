想強行接回就醫女友遭拒　男友急診室狂毆護理師2分鐘

▲賴男在急診室毆打護理師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

賴姓男子有毒品案件前科，去年12月17日凌晨前往嘉義市某醫院想探視自殘受傷的女友，並且試圖強行帶走，當場被孫姓護理師制止，一氣之下竟然在急診室內徒手狂毆對方，嚇壞其他醫護人員。嘉義地院法官日前依違反醫療法，判他3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，賴男當天前往醫院急診室探視女友，之後想將人強行帶走，孫姓護理師見狀立即上前勸阻，並拒絕這個要求，他一氣之下不顧現場還有其他病患，竟然在急診室內徒手毆打護理師長達2分鐘，造成對方受到臉部挫傷、腹部破皮流血等傷害，其他醫護人員也因此受到影響，一度中斷醫療業務。

嘉義地檢署檢察官認為，賴男先前至少涉及4起施用毒品案件被判刑，直到2015年9月間假釋期滿才出獄，還不到5年就因為酒後情緒失控，大鬧急診室還毆傷護理師，可見根本沒有學到教訓，訊後決定依法起訴他。

由於賴男對於上述行為皆坦承不諱，嘉義地院法官認為，他只是因為探視女友受阻，就以強暴方式妨害急診室正常的醫療業務進行，貶損醫護人員的從業尊嚴，也干擾其他病患受救護的機會，考量到他是心繫就醫的友人狀況，酒後一時無法控制情緒才會犯錯，最後依妨害醫療人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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