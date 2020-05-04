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嗆醫「等我母親處理好就來處理你」　心急兒登報道歉再賠6萬

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▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲張男因為擔心母親病況，情急之下用言語嗆醫師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

50歲的張姓男子去年8月28日上午8時許帶著母親前往台北市某醫院，因為不滿急診室許姓醫師遲遲未來探詢病況，急得嗆罵「你最好給我慢慢看」、「我要用正當方式惹事，等我母親處理好就要來處理你」等話，反而因此吃上官司，雖然事後道歉並賠償損失，但還是被士林地院法官依違反醫療法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，張男當天因為不滿許姓醫師沒有來探詢待診區母親的病況，氣得當場放話要醫師走路小心一點，「你最好給我慢慢看」、「不知死活」、「我要用正當方式惹事，等我母親處理好就要來處理你」、「我不會叫人來打，我自己會打」。許姓醫師害怕真的遭遇危險，隨即向台北市北投警分局報案。

張男到案之後對於一時心急的行為感到十分抱歉，但還是被士林地檢署檢察官依法起訴。士林地院法官認為，張男是觸犯醫療法第106條第3項之妨害醫事人員執行醫療業務罪，及刑法第305條之恐嚇危害安全罪，他因為不滿醫師對親人實施的醫療行為流程，卻不思以理性溝通，反而用言語恐嚇，不僅妨害醫療業務執行，也損害醫病關係，實不足取。

法官接著說，考量到張男犯後坦承犯行，先行與許姓醫師達成調解，還當庭道歉，且已經履行賠償，並在兩大報紙刊登道歉啟事，最後依違反醫療法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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