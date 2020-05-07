夫死14年麵攤端盤子養大兒　單親媽見「受虐3月滿身彈孔」淚求保護

▲媽媽過去14年來獨力扶養兒子長大。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、黃翊婷／綜合報導

彰化17歲少年遭詹姓雇主凌虐，不僅逼吃狗屎還用110伏特電壓電擊，獲救後不得不截斷3指保命。少年的母親透露，20年前從越南嫁來台灣，沒想到丈夫在兒子3歲時車禍去世，平時靠著在麵攤端盤子的微薄薪水維持生活，雖然詹男已被法院收押禁見，但他們黨羽多，事後曾收到「警告」，希望警方能協助保護母子倆不再受到傷害。

受害少年2019年10月前往詹姓雇主處當鐵材工人，卻慘遭凌虐，不僅被逼吃狗屎、毒打，全身上下也到處都是彈孔傷痕，甚至還被施以電擊，囚禁3個月整整瘦了11公斤。他回憶事發過程並表示，剛開始老闆對他和另一名林姓員工沒有那麼反差，第一個月原本可以領2萬9000元的薪資，扣一扣卻只剩下3、4000元，一月間對方帶了玻璃球回家，還吸安非他命，只要線上遊戲賭博輸錢，就對他跟林男施暴，「拿棍子打我、綑綁著用110伏特電壓電擊、用空氣鎗射，強餵狗飼料跟狗屎，無所不用其極，求饒也不停手。」

▲少年身體幾乎沒有一處是完好的。

林男與少年遭囚禁在詹姓雇主家中，林趁隙脫逃並在超商假裝偷東西，進了警局才敢求救，希望警方趕快救出已經奄奄一息的受虐少年。這起事件經過媒體報導，震驚社會各界，彰化地院法官也在6日下午裁定詹姓雇主、詹妻等3人收押禁見。

少年在母親節前脫困，忍不住抱緊媽媽哽咽地說，「欠媽媽好多個母親節，對不起讓妳擔心了」。他坦言，3歲時父親車禍去世，媽媽在麵攤幫忙洗碗、端盤子，一個月才賺一萬多元，15歲時想分擔家計就到附近餐廳打工，高一因為愛玩曾跟朋友去飆車，卻發生車禍，高二休學後進入人力仲介公司工作，沒想到卻遇上這樣的事，現在只想重拾書本好好讀書，不要再讓媽媽擔心。

▲詹姓雇主與妻子在網路上曬恩愛。

根據《自由時報》報導，少年母親透露，她在20年前嫁來台灣，不久後生下兒子，丈夫車禍離世後，家中經濟陷入困頓，雖然是中低收入戶家庭，但還是努力工作把孩子養大，現在詹男等人已經被法官裁定收押禁見，可是外面還有許多黨羽，母子倆甚至曾收到「警告」，讓他們相當害怕，因此希望警方能協助保護。

至於少年希望復學一事，彰化縣社會處已指派社工前往協助，後續將評估案主需求，積極協助醫療及提供心理諮商資源，另外也會針對案主意願協助復學，或是提供就業輔導。

▼詹姓雇主家大門深鎖。（圖／記者唐詠絮攝）

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