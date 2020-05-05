殺警判無罪》法官提問誘導無法管　律師獻策：二審想翻盤方向要改！

▲嘉義殺警案鄭姓兇嫌一審判無罪，律師張晏晟表示，檢方二審若想翻盤，提問時一定要討論「辨識能力」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者羅志華／綜合報導

嘉義殺警案兇嫌鄭姓男子，因患思覺失調症一審獲判無罪，引起社會一陣議論，判決中，鑑定醫師沈正哲稱，不確定鄭男當下是否完全喪失控制能力，卻在回答法官時，堅稱鄭男符合刑法19條第1項（不罰），成了判決的關鍵；律師張晏晟表示，現行法律沒約束法官提問誘導，檢方若想在二審時翻盤，問題要提到「辨識能力」。

刑法19條第1項規定，「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」；據判決書，法官明確問醫師，「你會認定鄭男是19條第1項（不罰）或19條第2項（減刑）？」，沈醫師回答地相當堅定，「今天經過大家這麼仔細地詢問我之後，我反而堅信他是刑法19條第1項」。

但沈醫師的鑑定報告中，提到「鄭男於行為時已因精神障礙，致不能辨識其行為違法，而控制能力有所減損，但未達不能控制程度」，又在庭上稱「鄭男的控制能力，當時到底好或不好，我沒辦法確定」，讓部分民眾認為是「二審翻盤的破口」。

但律師張晏晟認為，刑法19條第1項強調的是「辨識能力」，在討論鄭男的控制能力以前，應先探究他當下的辨識能力如何，比方說檢方問鄭男「如果那時你女兒也在車上和別人一起串通叫你下車，…，你是否會拿刀刺你女兒？」，鄭男雖回答「不會」，但問題卻有些失焦，若先問鄭男「當下能不能認出自己女兒」，這才是攸關「辨識能力」的提問，若檢方二審想翻盤，就一定要問到這個部分。

至於法官明確提出法條提問，沈醫師也堅稱「他就是刑法19條第1項」，這樣是否有逾越鑑定人定位的疑慮，律師張晏晟表示，這應只是一種問答形式，沈醫師不懂法律，若只是順著問題回答很正常，而到底要用哪一條法律來判，裁量權還是在法官身上。

但在訴訟中無論是哪一方，都希望朝著自己期望的方向前進，而原告與被告（本案中的檢方跟鄭男），若在提問證人時，有誘導嫌疑的話，往往會受到對方提出異議而受限，但此限制並不包含法官，即使沈醫師順著法官提問，稱鄭男符合刑法19條第1項，成了最後無罪判決的依據，檢方除了上訴，也沒其他辦法。

修圖修到厭世！這款CP值很可以