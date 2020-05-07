「歐告」飛撲！路過男嚇到跌斷腿　飼主坐機車上看慘賠9萬

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓鐵工去年2月6日中午12時許帶著寵物黑狗前往花蓮縣某麥當勞前，由於沒有繫牽繩，狗狗在人行道上奔跑不小心撞倒路過的江姓男子，導致對方左側股骨閉索性骨折。雖然廖男辯稱是江男左腳勾到右腳，自己跌倒，但花蓮地院法官不採信，最後依過失傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲廖男飼養的黑狗嚇到路人，導致對方跌斷腿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

廖男在判決書中主張，當天他與狗狗的確曾前往麥當勞，「我坐在機車上面，牠坐在我旁邊」，此時剛好有3名男子從旁邊經過，其中一人走路比較慢，大概在3步遠的地方有發出聲音逗狗狗，甚至一邊走一邊回頭看，結果就左腳勾到右腳跌倒，「我看他跳一下就自己跌倒，我的狗因為他摔倒的動作很大也嚇到往後跳，沒有碰到。」

而受傷的江男表示，當時和堂哥一起走去附近超商，經過麥當勞突然衝出一隻黑色小狗，「牠撞到我的腳，把我絆倒，我倒在地上那隻狗還有撲到我身上」，後來因為骨折疼痛，堂哥幫忙報警、叫救護車，也有質問飼主為何沒有繫牽繩，「飼主當下沒承認那是他的狗，因為狗往我身上撲，他在旁邊笑，我們問他是不是飼主，他才承認。」

當時負責承辦這起案件的楊姓警員也證稱，當天接到勤務中心通報，抵達現場時救護車已經到了，江男受傷倒地準備送醫，廖男就坐在旁邊人行道的機車上，「我問廖男發生何事，他說因為他的狗嚇到江男跌倒受傷」，之後傷者打電話來說要提告，才協助處理這起案件。

由於多位證人證詞與江男大致相同，花蓮地院法官認為，廖男的說詞無非是想卸責，不足採信，況且既然決定飼養狗狗，就應該繫好牽繩，負起照顧責任，考量到傷者受傷的程度以及他的經濟狀況，最後依過失傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。