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沒戴口罩罰300萬韓元！　大邱市長重手防疫遭批：現在才醒？

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▲▼南韓大邱市長規定，搭乘公車、地鐵等須戴口罩。（示意圖／路透社）

▲南韓大邱市長規定，搭乘公車、地鐵等須戴口罩。（示意圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎連續3日新增病例都未滿5人；然而大邱市府此時卻下達指令，要求所有人搭乘大眾運輸時一律配戴口罩，否則最高可開罰300萬韓元（約新台幣7萬3千元），此舉使部分市民痛批大邱市長「根本慢半拍」！

大邱曾是南韓國內疫情最為嚴重的城市，自31號病患確診後，來自新天地教會的確診者更在城內「遍地開花」，據南韓政府統計顯示，光來自大邱的確診患者就多達6856人，佔全國比率63.42%；在政府依照教會公開的信徒名單揪出疑似病例、確診患者後，大邱疫情逐漸獲得控制，今日病患新增數更是「掛零」，大邱市民終於不用再提心吊膽。

▲▼ 南韓新冠肺炎／東大邱站外防疫人員進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲大邱現在疫情已逐漸獲得控制。（資料照／達志影像／美聯社）

然而大邱市長權泳臻（권영진）5日在市府召開記者會時卻表示，要讓市民們在日常生活中養成佩戴口罩的習慣，「不管是搭乘公車、地鐵、計程車，或是在一般人群聚集的公共場所皆須義務配戴口罩，違者可依行政命令開罰，最高可罰300萬韓元。」

大邱市長表示，會向市民們宣導該政策一週，於5月13日高三生們開學後強制執行；大邱也因此成為南韓國內首座以行政命令強制佩戴口罩的城市。

▲▼大邱市長權泳臻。（圖／達志影像）

▲大邱市長權泳臻。（資料照／達志影像）

依據南韓《傳染病防治法》第49條規定，「保健福祉部長、市長、道知事、郡守、區廳長等可針對防範傳染病採取個別措施」；第80條更規定，「若違反第49條，可罰300萬韓元以下罰金。」

消息一出，引發許多網友、市民們反彈，認為300萬韓元的罰金違反法律比例原則，甚至批評大邱市長，「當初事態嚴重時你什麼都不做，等到現在疫情穩定、中央政府也決定鬆綁防疫政策時，你才規定市民要戴口罩！」，大邱市議員李珍蓮（이진련）更痛批，「行政效率比烏龜賽跑還慢！」

不過也有網友們表示贊成，認為大邱曾是國內疫情最慘重的城市，在疫情正式宣告結束前，一刻都不能鬆懈。

►南韓守住！首見「零」本土新增病例　今添4確診全是境外移入

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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