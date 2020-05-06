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誰說愛情摩天輪沒人投資？高市府「打臉」港務公司：掩飾怠惰

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▲▼ 韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲ 高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

針對今日港務公司接受媒體採訪，指愛情摩天輪「沒人投資」，並表示摩天輪基地位於高雄港4-8號、16-18號及21號碼頭，三處均位於商港區域範圍內，由港務公司經營管理，根本無土地取得問題，但沒收到任何投資計畫，

高市府經發局發佈新聞駁斥此為不負責任、未經查證之發言，相關投資廠商都曾與土開公司會面討論，並表達投資意願，港務公司為了掩飾本身的行政怠惰或特定目的，不惜做出不負責任發言，令人遺憾。

經發局指出，港務公司107年7月就已提報高雄舊港區20工區「開發計畫書」，高市府於同年9月審定，原本只待市府、交通部航港局及港務公司三方簽訂後，即可進行招商。但交通部去年7月卻又要求航港區補充開發計畫，評估是否符合國有財產法規定及、開發回收效益，推翻港務公司原提計畫，才導致該案迄今卡關。

▲「愛情摩天輪辦理進度說明記者會」 。（圖／高市府經發局提供）

▲高市府打臉港務公司說愛情摩天輪沒人要投資的說法 。（圖／高市府經發局提供）

「不負責任的謊言，不是公部門應有的行為。」經發局局長伏和中強調，開發高雄港舊港區是韓市府延續陳菊市長政策進行，並加入摩天輪計畫期打造特色地標，且開發計畫區域非僅港務公司所提三處，涉及都市計畫法規，目前確已有美、加兩國表達極高度投資意願，並已提出設計藍圖。

他表示，雖然招商與土地開發協議書可同時進行，但在土地未獲同意使用前，對投資商而言風險過高，廠商不可能進一步提出細部計畫，「地點都不確定，要廠商怎麼有信心投資？」

經發局呼籲中央與地方應該屏除政治考量，攜手合作共同開發高雄港區，讓高雄在世界被看見，不要因為政治因素互相攻擊，一再延誤地方發展。

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