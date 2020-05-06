中央擴大急難紓困受理首日　桃園1142件申請名額還很多

▲桃園區公所首日受理民眾辦理急難紓困申請。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

中央擴大急難紓困方案受理申請首日，桃園市共有1142件辦理申請。市府表示，符合規定者每件發放急難紓困金1萬元；桃園獲得1億3,600萬元預算，約可以提供1萬3,600人申請，首日申請件數不到10分之一，但電話諮詢有7000多件，市府將秉持從速、從寬、從簡的原則，協助市民朋友度過疫情的難關。

▲中壢區首日申請件數最多有359件。（圖／記者沈繼昌攝）

藍營市議員吳嘉和、蘇家明也在今天市政總質詢中，建議市長鄭文燦於受理相關紓困業務，應增加第一線協辦人員，讓業務更順暢。鄭文燦說明，目前有急難紓困及擴大急難紓困2種，其中急難紓困補助約1至3萬元，而擴大急難紓困符合資格者則可核發1萬元，並由社會課社政人員作為受理窗口。

▲中央擴大急難紓困方案，市長鄭文燦指示各區所，秉持從速、從寬、從簡的原則，協助市民朋友度過疫情的難關。（圖／記者沈繼昌攝）



自今（6）日起，依家戶存款及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍者，可攜帶存摺、工作證明等相關證明文件，領取急難紓困金1萬元，若當事人攜帶證件不全，可授權予區公所查詢，減少爭議。其次，針對有工作沒勞保者的工作認定，也僅須切結說明疫情期間收入減少的事實，亦可足資佐證。後續請社會局向各區公所提供範例表格，供承辦人員依循，其次也會請區公所適當調配人力，或增加第一線協辦人員，讓紓困業務更加順暢。

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