　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉市東西區公所開設服務專區 協助市民申請新冠肺炎急難紓困1萬元。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市東西區公所開設服務專區，協助市民申請新冠肺炎急難紓困1萬元。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎帶來民生經濟影響，中央4日宣布擴大急難紓困方案補助對象。嘉義市長黃敏惠立刻要求社會處、民政處、東西區公所迅速整合，提供使民眾安心的服務，6日一早東區公所、西區公所4樓禮堂，已開設服務專區，協助市民朋友更簡便的申請急難紓困萬元補貼。

▲嘉市東西區公所開設服務專區 協助市民申請新冠肺炎急難紓困1萬元。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，這次疫情影響非常大，紓困更是民眾關注的重點。希望中央在公布政策時，相關配套要做好；中央要與地方密切溝通，地方一定會配合。

黃敏惠表示，在第一時間獲知急難紓困要擴大，市府立刻整合資源，以服務專區的方式，讓民眾有人引導、不用多跑。我們努力讓民眾安心，符合申請資格，就盡速處理。這次疫情很艱困，中央應該要多溝通、提供完整的配套。

社會處表示，為方便市民朋友申請，特別協請東西區公所以獨立空間開設服務專區，在服務專區有專門同仁協助大家填表並依流程申請，並於6日上線提供服務。

擴大急難紓困的補貼對象為「生計受疫情影響、未加入軍公教勞農保等社會保險的民眾，且未領其他紓困補助，同時全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍」之民眾。為此，東西區公所特別安排簡單有秩序的申請流程：首先確認民眾是否有加入軍、公、教、勞、農保；未加入者，提供申請表與切結書，請民眾前往資料填寫區填寫；協助檢視是否備齊身分證件、收入證明、存款證明等資料後，請其前往受理區登入資料。

在資料填寫區時，社會處與公所同仁會隨時協助民眾填寫表格。受理區登入資料時，則會勾稽確認民眾無請領其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

東西區公所表示，申請表內有「匯入帳號」，請民眾務必填寫清楚、正確，完成整個審核程序之後，將盡快撥款。市府敬請民眾體諒，因申請案件眾多，政府會加速處理。另，防疫期間，進入服務區請配戴口罩、保持距離避免擁擠，遵守個人健康管理重要原則。

急難紓困1萬元簡要說明：

補助對象之符合要件：
1. 原有工作因疫情請假或工作收入減少，致使家庭生計受困。
2. 未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。
3. 未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。
4. 依家戶存款(家戶內每人存款15萬元免納入計算)及收入總額，算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

申請所需文件：
1. 申請人身分證、印章、戶籍謄本或戶口名簿影本
2. 因疫情請假或無法從事工作之證明文件、收入證明(109年1-4月的薪資證明、薪水條等可證明收入之資料)
3. (更新)109年4月30日全戶存款餘額狀況：可顯示109年4月30日之全戶存款證明或存簿影本(含郵局及其他金融機構)。

需填列表格：申請書暨個案認定表、切結書

發給金額：符合資格者，發給急難紓困金1萬元，並以每戶1次為限。

欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」
快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　詹姓主嫌羈押禁
人夫吃壯陽藥「碰撞」情婦3hr..隔天暴斃死在床上！元配還安
加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：出示存簿就好
紓困申請簡化手續公布！「3證明免帶」政府幫查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

玉蘭花1串漲到50元大家搶買合照　台中議員嘲諷蘇貞昌「舒睏」

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

印尼女非法居留打工　社工籌措機票助母子返國團聚

嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

抗疫不找零！街進漫時光…屏東金牌可可鮮奶幸福出擊

潘新傳競選民進黨台南市黨部主委文宣出爐！　5大訴求爭取認同共創高峰

長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

玉蘭花1串漲到50元大家搶買合照　台中議員嘲諷蘇貞昌「舒睏」

「嘸通夠做歹子」　社勞人：有機會為社區做事…重拾家庭溫暖

路樹「遭蟲啃食」應聲斷裂橫路中　苗警鋸樹移除恢復交通

藏金閣5月網路拍賣會　母親節網拍民眾可拿好禮！

就算不會爆管也不敢買！　網曝「2樓四大缺陷」：優點只有便宜

韋禮安要來了！現身《集合吧！ET星友會》和喵星人唱給你聽

鹹水雞必點「Q脆食材」超多人不愛！外形逼退一票人　賣家坦言：我不敢吃

投票日倒數韓國瑜動作不斷！苗博雅：流氓戰略沒用

防疫口罩空運需求夯　捷迅第一季每股賺1.1元翻倍成長

硬漢爺爺堅決不養貓！　捧「手掌大寶寶」2小時想名字

5月第3度現蹤！美軍B-1B轟炸機現台灣東北方海域

小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司

4月CPI連3個月下跌年減0.97％　油料費大跌35.5％、創史上最大跌幅　

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　100％復刻圓臉角度…網崩潰：到底生還死！

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

9.3億獎落台中！老闆：最近常有鳳蝶飛入

太神！彩券行7次開頭獎　背後秘密曝

急尋失聯少女白河警平安尋獲

市議員余信憲關心擴大紓困申請

停車格上有它　技術高超也會「碰」

影／紓困金如何發放　鄭文燦：從速、從寬、從簡採認

恆春外海釣魚遭撞沈船　船上8人2傷

羊稠步道「五星級廁所」　張桂綿揭露

勞工紓困救命錢　入帳即遭強制執行

不補助老人健保　民眾多付5千元

台南七股遊客中心IG爆紅

玉蘭花大漲　台中議員諷蘇貞昌「舒睏」

台中業者研發舒適口罩帶贈警

涂權吉建議　改善楊梅交流道回堵塞車

更多熱門

相關新聞

江啟臣怒批蘇貞昌急搶攻　韓國瑜視訊提3原則紓困

江啟臣怒批蘇貞昌急搶攻　韓國瑜視訊提3原則紓困

國民黨6日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，行政院長蘇貞昌搶功，造成地方第一線公務員和全國民眾的混亂與困擾，宛如「萬元紓困之亂」。高雄市長韓國瑜則透過視訊建議，

鑽石公主號爆疫情奧運就不可能如期

鑽石公主號爆疫情奧運就不可能如期

地下匯兌業者轉賣口罩　想發疫情財卻悲劇了

地下匯兌業者轉賣口罩　想發疫情財卻悲劇了

國務院：香港黑暴是一國兩制大敵

國務院：香港黑暴是一國兩制大敵

補貼視障按摩師4萬5000元　勞動部增2措施

補貼視障按摩師4萬5000元　勞動部增2措施

關鍵字：

新冠肺炎急難紓困

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面