嘉義市開辦新冠肺炎急難紓困　東西區公所專區設立

▲嘉市東西區公所開設服務專區，協助市民申請新冠肺炎急難紓困1萬元。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎帶來民生經濟影響，中央4日宣布擴大急難紓困方案補助對象。嘉義市長黃敏惠立刻要求社會處、民政處、東西區公所迅速整合，提供使民眾安心的服務，6日一早東區公所、西區公所4樓禮堂，已開設服務專區，協助市民朋友更簡便的申請急難紓困萬元補貼。

黃敏惠表示，這次疫情影響非常大，紓困更是民眾關注的重點。希望中央在公布政策時，相關配套要做好；中央要與地方密切溝通，地方一定會配合。

黃敏惠表示，在第一時間獲知急難紓困要擴大，市府立刻整合資源，以服務專區的方式，讓民眾有人引導、不用多跑。我們努力讓民眾安心，符合申請資格，就盡速處理。這次疫情很艱困，中央應該要多溝通、提供完整的配套。

社會處表示，為方便市民朋友申請，特別協請東西區公所以獨立空間開設服務專區，在服務專區有專門同仁協助大家填表並依流程申請，並於6日上線提供服務。

擴大急難紓困的補貼對象為「生計受疫情影響、未加入軍公教勞農保等社會保險的民眾，且未領其他紓困補助，同時全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍」之民眾。為此，東西區公所特別安排簡單有秩序的申請流程：首先確認民眾是否有加入軍、公、教、勞、農保；未加入者，提供申請表與切結書，請民眾前往資料填寫區填寫；協助檢視是否備齊身分證件、收入證明、存款證明等資料後，請其前往受理區登入資料。

在資料填寫區時，社會處與公所同仁會隨時協助民眾填寫表格。受理區登入資料時，則會勾稽確認民眾無請領其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

東西區公所表示，申請表內有「匯入帳號」，請民眾務必填寫清楚、正確，完成整個審核程序之後，將盡快撥款。市府敬請民眾體諒，因申請案件眾多，政府會加速處理。另，防疫期間，進入服務區請配戴口罩、保持距離避免擁擠，遵守個人健康管理重要原則。

急難紓困1萬元簡要說明：

補助對象之符合要件：

1. 原有工作因疫情請假或工作收入減少，致使家庭生計受困。

2. 未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。

3. 未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。

4. 依家戶存款(家戶內每人存款15萬元免納入計算)及收入總額，算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。

申請所需文件：

1. 申請人身分證、印章、戶籍謄本或戶口名簿影本

2. 因疫情請假或無法從事工作之證明文件、收入證明(109年1-4月的薪資證明、薪水條等可證明收入之資料)

3. (更新)109年4月30日全戶存款餘額狀況：可顯示109年4月30日之全戶存款證明或存簿影本(含郵局及其他金融機構)。

需填列表格：申請書暨個案認定表、切結書

發給金額：符合資格者，發給急難紓困金1萬元，並以每戶1次為限。

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