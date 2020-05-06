母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

▲首道梅雨鋒面下周一、二通過台灣，屆時全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年首道梅雨鋒面將來襲！氣象局指出，最新預報鋒面接近時間稍往後，北部周日晚上起降雨機率漸提升，下周一、二影響台灣，屆時全台有雨，中部以北、東北部雨勢最明顯。

氣象預報員劉沛滕表示，今天午後雷陣雨以山區、東半部地區為主，接下來這幾天也還是以東半部、西半部山區有午後雷陣雨，明天北台灣雲量多，高溫28-30度，中南部33-35度，其他地區都是穩定炎熱天氣。

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▲7日高溫炎熱，氣象局針對4縣市發布高溫燈號，有36度高溫出現機率。（圖／中央氣象局）

由於天氣晴朗炎熱，氣象局明（7）日中午前後也針對南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷發布高溫橙燈，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為高溫黃燈。

周五起至周日，全台都是高溫炎熱天氣，氣象局提醒，尤其周六、日更要留意高溫，各地預估33-35度，但36度以上的高溫範圍會更加廣。

▲下周一、二鋒面通過，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，以中部以北、東北部雨勢較明顯。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

鋒面下周一、二接近影響台灣，北台灣周日晚上起降雨機率提升，鋒面通過期間，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，其中，中部以北、東北部雨勢最為明顯。

不過，由於降雨影響，北部、東半部高溫略降，約27度上下，中南部高溫約30度；下周三鋒面離開，但隨後東北風影響，北部高溫27度、中南部30度。