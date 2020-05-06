　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲首道梅雨鋒面下周一、二通過台灣，屆時全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

今年首道梅雨鋒面將來襲！氣象局指出，最新預報鋒面接近時間稍往後，北部周日晚上起降雨機率漸提升，下周一、二影響台灣，屆時全台有雨，中部以北、東北部雨勢最明顯。

氣象預報員劉沛滕表示，今天午後雷陣雨以山區、東半部地區為主，接下來這幾天也還是以東半部、西半部山區有午後雷陣雨，明天北台灣雲量多，高溫28-30度，中南部33-35度，其他地區都是穩定炎熱天氣。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲7日高溫炎熱，氣象局針對4縣市發布高溫燈號，有36度高溫出現機率。（圖／中央氣象局）

由於天氣晴朗炎熱，氣象局明（7）日中午前後也針對南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷發布高溫橙燈，有連續出現36度高溫的機率；屏東縣近山區或河谷為高溫黃燈。

周五起至周日，全台都是高溫炎熱天氣，氣象局提醒，尤其周六、日更要留意高溫，各地預估33-35度，但36度以上的高溫範圍會更加廣。

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲下周一、二鋒面通過，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，以中部以北、東北部雨勢較明顯。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

鋒面下周一、二接近影響台灣，北台灣周日晚上起降雨機率提升，鋒面通過期間，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，其中，中部以北、東北部雨勢最為明顯。

不過，由於降雨影響，北部、東半部高溫略降，約27度上下，中南部高溫約30度；下周三鋒面離開，但隨後東北風影響，北部高溫27度、中南部30度。

ET快訊
領3萬比1萬簡單！紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」　衛福部
台灣爭取參加WHA　陸外交部長：中國已做妥善安排
金正恩「真身＆替身」交談畫面曝　100％復刻圓臉…網崩潰：到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

陳時中回顧防疫「三大錯誤」：口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

馬英九燦笑吃「澎湖仙人掌冰」！　網敲碗：有請「一日外送員」外送

「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心　激起民眾同理心

吃牛排發牢騷！人妻嬌喊「玫瑰鹽沒花香」　她傻爆眼...網笑：無知的可怕

運動賽事有望復賽　潘文忠：全中運、全大運下半年展開

鹹水雞必點「Q脆食材」超多人不愛！外形逼退一票人　賣家坦言：我不敢吃

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

陳時中回顧防疫「三大錯誤」：口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

馬英九燦笑吃「澎湖仙人掌冰」！　網敲碗：有請「一日外送員」外送

「如果我們的孩子在流浪」浪犬對比照衝擊人心　激起民眾同理心

吃牛排發牢騷！人妻嬌喊「玫瑰鹽沒花香」　她傻爆眼...網笑：無知的可怕

運動賽事有望復賽　潘文忠：全中運、全大運下半年展開

鹹水雞必點「Q脆食材」超多人不愛！外形逼退一票人　賣家坦言：我不敢吃

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

經銷商開放預約新MBA/iPad Pro　使用禮券可優先取機

直擊賓士逆撞！20歲男超車失控衝電桿　180度翻覆...他命大爬出輕傷

受惠聯合艦隊新增成員貢獻　佳世達4月營收年增12.3％創同期新高

嘉義殺警案翻版！通緝犯持刀捅人「精神病獲輕判」…他雙眼半盲淚：不敢出門

漫威迷必朝聖！變身超級英雄體驗AR籃球　高雄漫威期間限定店5/7登場

中職／閉門最終戰　國軍登全猿主場領唱國歌為台灣加油

萬寶龍筆上重現墨西哥帝國古文明　擲矛器變筆蓋

陳亭妃爭取台南四草觀光船筏業者　盡速納入紓困補助範圍

巴克利坦承與20多年兄弟喬丹關係破裂　「我沒說錯話」難過MJ不聯繫

競速手遊《Forza Street》登上Android和iOS平台！　

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

即／新莊居家檢疫男採檢結果出爐

大街摸臀熊抱　華通少東築愛巢偷情翹臀女

訂餐碰上超吐血都市傳說！他氣炸勸世

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

今年累積4例漢他病毒出血熱「平20年紀錄」

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

好市多一堆空鞋盒！內行揭真相

快訊／沒有+0　今新增1例新冠肺炎

1萬怎麼領？　陳時中坦言有點難

醫曝70億人「只做一動作」疫情就結束…嘆：比登天還難

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

更多熱門

相關新聞

快訊／11：25花蓮近海規模3.9地震　最大震度2級

快訊／11：25花蓮近海規模3.9地震　最大震度2級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，6日11時25分發生芮氏規模3.9的有感地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度41.6公里，花蓮縣最大震度2級，宜蘭縣、南投縣震度1級。

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

8縣市亮橙黃色高溫燈號　兩波變天全台有雨時間曝

8縣市亮橙黃色高溫燈號　兩波變天全台有雨時間曝

立夏到了！周末變天鋒面雷雨降全台

立夏到了！周末變天鋒面雷雨降全台

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面