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今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天　吳德榮：強鋒面到防劇烈天氣

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣上空附近有些水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

4縣市亮橙黃色高溫燈號，母親節再變天！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（6日）、周四鋒面通過台灣北部海面，北部、東半部有局部短暫陣雨；下周一、下周二梅雨季第一道鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨。氣象專家吳德榮則提醒，周日晚「強鋒面」報到，各地轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，亦有劇烈天氣發生的機率。

►高溫橙色燈號（連3天高溫超過36度）

請繼續往下閱讀...

天氣晴朗炎熱，今中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

►高溫黃色燈號（高溫超過36度）

屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今、周四除北東有雨外，午後中南部山區也有短暫雷陣雨，但整體雨量不會太多；今溫度還是偏高，各地都有31度以上，其中南投縣、台南市、高雄市和屏東縣有發「高溫資訊」，而周四因有些北風，北部高溫稍降至30度左右。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒說，周五、周六水氣減少，也是高溫炎熱的天氣；周日下半天另道鋒面逐漸靠近，北東逐漸轉為短暫陣雨或雷雨，午後東部、東南部和中南部山區有短暫雷雨。

李孟軒表示，下周一、下周二另道鋒面通過，各地有短暫陣雨或雷雨，鋒面過後東北風增強，北部高溫下降至27、28度，低溫從26度降到22度，中南部氣溫也會下降一些；這也是梅雨季第一道鋒面，不過屬於「移動性」，非典型梅雨鋒面，但通過時雨量仍會比較多，會比這波鋒面多一點。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天各地大多炎熱如夏，中南部及花東平地最高溫仍可達36度以上，台東太麻里至大武一帶有「過山沉降」氣流，帶來又乾又熱的空氣，更要注意防範；午後北部、中部山區及宜、花近山區有局部陣雨的機率；晚上鋒面接近，其結構雖鬆散，北部、東北部降雨機率仍將提高，其他地區雲量增多。

吳德榮說，周四氣溫稍降，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨的機率，中南部平地影響不大；周五至周日白天暖氣團增強，各地恢復晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨的機率，部分鄰近平地略受影響。

吳德榮提醒，周日晚起至下周一梅雨季第一道移動性鋒面南下，其結構較強，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，亦有劇烈天氣發生的機率，各地氣溫下降、北台轉涼；下周二各地仍有局部陣雨，但隨鋒面南移，天氣由北而南依序好轉。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周四8時地面氣壓及累積雨量圖顯示，鋒面接近，結構鬆散、降雨較少（左圖）；模擬下周一8時地面氣壓及累積雨量圖則顯示，鋒面南下，結構較強、雨量較多。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

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